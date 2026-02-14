Rückkehr in die Ukraine: Artur Andreichyk schließt sich Erstligist an Der 20-Jährige wechselt zu FK Oleksandriya von PM/mwi · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

Artur Andreichyk verlässt den SV Wacker mit sofortiger Wirkung. – Foto: Butzhammer

Der SV Wacker Burghausen vermeldet einen weiteren Abgang: Artur Andreichyk verlässt die Salzachstädter mit sofortiger Wirkung und schließt sich dem ukrainischen Erstligisten FK Oleksandriya an.

Damit endet auch der eigentlich bis Sommer 2027 laufende Vertrag des gebürtigen Kiewers beim SVW vorzeitig. Andreichyk war seit Vorbereitungsbeginn in Spanien, um dort im Trainingscamp von Oleksandriya vorzuspielen. Mit Erfolg, denn der ukrainische Erstligist hat Andreichyk nun verpflichtet und aus dem Vertrag an der Salzach losgeeist. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.



Nachdem der mittlerweile 20-jährige Andreichyk im April 2022 als ukrainischer Kriegsflüchtling vom FK Obolon Kiew ins Burghauser Nachwuchsleistungszentrum gewechselt war, verzeichnete er neben insgesamt 22 Partien in der U19-Bayernliga auch bereits seine ersten fünf Einsätze bei den Herren in der Regionalliga Bayern – und das mit damals erst 18 Jahren. Seit der darauffolgenden Spielzeit 2023/2024 zählte der Rechtsfuß dann fest zum Kader der ersten Mannschaft und brachte es bis heute auf insgesamt 75 Regionalliga-Partien mit über 4.000 Minuten Spielzeit. Dabei gelangen Andreichyk drei Tore und er bereitete fünf Treffer direkt vor. Ab sofort wird das 20-jährige Talent für den derzeitigen 15. Tabellenplatz der ukrainischen Premier Liga auflaufen und unter anderem auch gegen, die aus der UEFA Champions League bekannten Clubs, FC Schachtar Donezk und FC Dynamo Kiew spielen.

Geschäftsführer Andreas Huber ergänzt: "Artur hat vom ersten Tag an unsere Vereinswerte verkörpert und mit außergewöhnlicher Disziplin und Akribie an seinem Traum vom Profifußball gearbeitet. Wir sind stolz, dass er diesen nächsten Schritt nun in seiner Heimat gehen kann und freuen uns zugleich, dass sich seine Entwicklung auch für unseren Verein in angemessener Weise widerspiegelt. Für seinen weiteren Weg wünschen wir ihm sportlich wie persönlich nur das Beste."