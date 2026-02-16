Rückkehr in die Schweiz: Becir Omeragic unterschreibt beim FC Basel

Becir Omeragic unterschreibt seinen langfristigen Vertrag beim FC Basel 1893 bis 2029. – Foto: FC Basel 1893 / Luca Cavegn

Der Genfer spielte in den Nachwuchsabteilungen des Étoile Carouge FC und des Servette FC, ehe er im Sommer 2018 zum FC Zürich wechselte. Am 4. Mai 2019 bei einer Begegnung mit dem FCB im St. Jakob-Park debütierte Becir Omeragic in der obersten Schweizer Spielklasse. In der Folge bestritt er bis im Sommer 2023 für die Zürcher 103 Partien in der Super League und wechselte dann zum Montpellier HSC.

Auch im Süden Frankreichs entwickelte sich der siebenfache Schweizer Nationalspieler schnell zu einer Stammkraft. In seinen ersten beiden Saisons kam er auf 50 Einsätze in der Ligue 1 und in der aktuellen Saison stand er als Captain beim aktuell Zehnten der Ligue 2 in sämtlichen 22 Partien über die gesamte Spielzeit auf dem Platz. Nun kehrt Becir Omeragic in die Schweiz zurück und unterschreibt beim FCB einen Dreieinhalbjahres-Vertrag.

Sportdirektor Daniel Stucki: «Mit Becir Omeragic konnten wir einen starken Schweizer Innenverteidiger verpflichten, der uns sofort helfen kann und trotz anderer Angebote unbedingt zu uns wollte. Becir verfügt über einen großen Rucksack an Erfahrung in der Super League, hatte bereits sieben Einsätze in der Schweizer Nationalmannschaft und war bei Montpellier Captain in der Ligue 1 und Ligue 2. Nachdem wir ihn schon im Sommer als Teamstütze verpflichten wollten, sind wir froh, dass der Wechsel nun geklappt hat.»