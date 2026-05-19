Rückkehr in die Heimat: Nikola Specht wechselt zum FSV Waiblingen

Die Kaderplanungen des Verbandsligisten für die nächste Saison nehmen konkrete Formen an. Mit der Verpflichtung von Nikola Specht ist den Verantwortlichen ein emotionaler Coup gelungen, da der Fußballer zu seinen Wurzeln zurückfindet. Nach seiner Station beim TSV Schornbach zieht es ihn wieder dorthin, wo seine Laufbahn einst begann. Da er die Nachwuchsabteilung der Waiblinger durchlaufen hat, ist ihm das Umfeld bestens vertraut, was diesen Wechsel zu einer echten Herzensangelegenheit macht.

Große Zufriedenheit herrscht daher auch in der Führungsetage des Klubs. Sowohl der sportliche Leiter Melih Sengül als auch Sportdirektor Sandro Palmeri blicken glücklich auf den geglückten Transfer. Sie schätzen an dem Heimkehrer nicht nur dessen fußballerische Qualitäten, sondern vor allem die Nähe zum Verein. Es wird erwartet, dass der Neuzugang dem Kader durch seine Reife und sein hohes Maß an Clubidentität wichtige Impulse verleiht und die Mannschaft in der anstehenden Spielzeit gezielt nach vorne bringt.

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