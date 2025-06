Rückkehr in die Heimat mit klarer Prioritätensetzung

Die SG Dittlofrod/Körnbach freut sich, mit Ben Hilpert einen hochveranlagten Neuzugang für die kommende Saison in der Fußball-Kreisoberliga Nord vorstellen zu dürfen. Der 17-jährige Stürmer wechselt aus der U19-Bundesliga-Mannschaft des FC Erzgebirge Aue zurück in seine hessische Heimat.

Nach Jahren im leistungsorientierten Jugendfußball und zuletzt intensiven Erfahrungen im Bundesligabereich hat sich Hilpert bewusst für einen Wechsel zur SGDK entschieden: „Ich habe vergangene Saison die Schattenseiten des Leistungssports kennengelernt – hoher Druck und wenig Freude. Ich habe durch das letzte Jahr einfach den Spaß am Fußball verloren und merkte, dass die akademische Ausbildung viel mehr Wert ist“, so Hilpert zu seiner Entscheidung.

Die SG Dittlofrod/Körnbach überzeugte ihn ganz klar: Ehrlicher, bodenständiger Fußball, eine starke Gemeinschaft und ein Umfeld, in dem die Freude am Spiel wieder im Mittelpunkt stehe, gibt Hilpert an: „Was mich an der SG Dittlofrod/Körnbach begeistert hat, war vor allem das Teamgefüge. Hier herrscht eine positive Stimmung und die Mannschaft ist jung und hungrig – das hat mir direkt gefallen“.