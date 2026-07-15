Rückkehr in die Heimat: Hannes Mietzelfeld verstärkt den FSV Bentwisch

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Der FSV Bentwisch rüstet sich für die kommende Spielzeit in der Verbandsliga. Mit der Verpflichtung des 31-jährigen Defensivspezialisten Hannes Mietzelfeld kehrt ein bekanntes Gesicht an seine alte Jugendwirkungsstätte zurück. Der Transfer weckt beim Verein große Hoffnungen auf defensive Stabilität und Führungsstärke.

Es sind Geschichten wie diese, die dem Fußball seine besondere Note verleihen: die Rückkehr zu den eigenen Wurzeln. Der FSV Bentwisch kann für die anstehende Verbandsliga-Saison 2026/2027 einen Heimkehrer begrüßen, der den Club bestens kennt. Der 31-jährige Hannes Mietzelfeld streift sich künftig wieder das Trikot des Vereins über, für den er bereits in seiner Jugend auflief. Nach einer weiten Reise durch den regionalen und überregionalen Fußball schließt sich für den Defensivakteur damit ein Kreis. Seine sportliche Ausbildung, die einst in Bentwisch begann, führte ihn über die Nachwuchsabteilung des FC Hansa Rostock bis in das Nachwuchsleistungszentrum von RB Leipzig.

Erfahrung für die Defensive

Mit Mietzelfeld gewinnt der FSV Bentwisch ein hohes Maß an Routine für seine Hintermannschaft. In seiner bisherigen Laufbahn im Herrenbereich sammelte der Abwehrspieler reichlich Einsätze auf unterschiedlichem Niveau. Er stand für RB Leipzig II, den FC Oberlausitz Neugersdorf, Budissa Bautzen, den Greifswalder FC, den Rostocker FC und zuletzt für den SV Pastow auf dem Feld. Seine Spuren hinterließ er dabei in der Regionalliga, der Oberliga sowie in der Verbandsliga. Diese Vielseitigkeit und die Erfahrung aus zahlreichen Partien sollen der Mannschaft in der kommenden Saison die nötige Stabilität verleihen.

Große Freude auf der Führungsebene

Die Verantwortlichen des Vereins machen keinen Hehl daraus, wie glücklich sie über diesen Transfercoup sind. Der sportliche Leiter Christoph Gensich äußert sich in der Pressemitteilung des Vereins sehr erfreut über den Neuzugang und findet anerkennende Worte für die Qualitäten des Rückkehrers: „Wir freuen uns sehr, dass es mit der Verpflichtung von Hannes geklappt hat. Mit seiner Erfahrung bringt er nicht nur sportliche Qualität mit, sondern auch Führungsstärke und die nötige Ruhe für unsere Defensive. Als variabel einsetzbarer Linksverteidiger überzeugt er durch Zweikampfstärke, Spielverständnis und eine hohe Einsatzbereitschaft – Eigenschaften, die unserer Mannschaft in der kommenden Saison sehr guttun werden.“

Ein lang ersehnter Wunsch geht in Erfüllung

Auch auf der Trainerbank ist die Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Defensivspieler groß. Trainer Anton Müller verbindet mit der Personalie eine längere Vorgeschichte und betont in der Pressemitteilung des Vereins: „Wir stehen bereits seit einigen Jahren in Kontakt und freuen uns umso mehr, dass sich Hannes nun für den FSV Bentwisch entschieden hat. Mit seiner Erfahrung und Qualität wird er unserer Mannschaft mehr Stabilität verleihen und auf wie neben dem Platz eine wichtige Rolle einnehmen. Wir wünschen ihm eine verletzungsfreie und erfolgreiche Saison sowie viele schöne Momente im Trikot des FSV Bentwisch.“