Rückkehr in die Heimat

Sharn Freier wird in der Saison 2025/2026 nicht mehr für die Frauenmannschaft des VfL Wolfsburg auflaufen. Die 24-jährige Offensivspielerin kehrt aus privaten Gründen in ihre australische Heimat zurück und schließt sich auf Leihbasis bis zum Saisonende ihrem früheren Klub Brisbane Roar an.
Die australische Nationalspielerin war im Sommer 2025 nach Wolfsburg gewechselt, kam in der laufenden Saison jedoch bislang zu keinem Pflichtspieleinsatz. Für Brisbane Roar hatte sie bereits zwischen 2022 und 2025 in der A-League gespielt.
Dank und Verständnis auf beiden Seiten
Sharn Freier erklärte die Entscheidung mit persönlichen Umständen:
„Private Gründe lassen mir leider keine andere Wahl als fürs Erste zurück nach Australien zu gehen. Ich bin sehr dankbar für die Chance, die ich in Wolfsburg bekommen habe, auch wenn sie früher endet als erhofft.“
Auch Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL, äußerte Verständnis für den Schritt:
„Wir sind nach wie vor absolut von Sharns sportlichen Qualitäten überzeugt. Gleichzeitig war es uns wichtig, vor dem Hintergrund ihrer privaten Situation eine für alle Seiten tragbare Lösung zu finden.“
Laut Verein ist geplant, die Situation im Frühjahr 2026 erneut gemeinsam zu bewerten.