Rückkehr in der Rückrunde: Mervan Aydın verlängert Vertrag

Als Fatihspor Mülheim sind wir sehr stolz auf die starke Leistung unseres Spielers Mervan Aydın. In der KL A1 Duisburg/D/M Saison 2025/2026 erzielte Mervan in 6 Spielen 11 Tore und gab 5 Assists. Obwohl er erst in der Rückrunde zu uns gestoßen ist, hat er in kurzer Zeit einen wichtigen Beitrag zu unserem Team geleistet.
Aufgrund seiner hervorragenden Leistungen haben wir seinen Vertrag frühzeitig verlängert und freuen uns, auch in der Saison 2026/2027 weiterhin mit ihm zusammenzuarbeiten.
Unser Vereinspräsident Cafer Önen sagte dazu:„Mervan ist nicht nur ein talentierter Fußballer, sondern auch charakterlich ein Vorbild. Seine Energie und sein Einsatz sind für unsere Mannschaft sehr wertvoll. Langfristig mit ihm planen zu können, ist für uns ein großer Gewinn.“
Mervan Aydın äußerte sich ebenfalls wie folgt über unseren Verein:„Fatihspor Mülheim ist für mich nicht nur ein Verein, sondern eine Familie. Ich danke dem Verein für das Vertrauen und werde alles geben, um dieses Vertrauen auf dem Platz zurückzuzahlen.“
Als Fatihspor Mülheim Familie glauben wir an Mervan und werden weiterhin gemeinsam für eine erfolgreiche Zukunft arbeiten.
Im Spiel gegen den SC Croatia Mülheim zeigte Mervan Aydın eine starke Leistung.