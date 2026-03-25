Rückkehr in der Rückrunde: Mervan Aydın verlängert Vertrag

Als Fatihspor Mülheim sind wir sehr stolz auf die starke Leistung unseres Spielers Mervan Aydın. In der KL A1 Duisburg/D/M Saison 2025/2026 erzielte Mervan in 6 Spielen 11 Tore und gab 5 Assists. Obwohl er erst in der Rückrunde zu uns gestoßen ist, hat er in kurzer Zeit einen wichtigen Beitrag zu unserem Team geleistet.

Aufgrund seiner hervorragenden Leistungen haben wir seinen Vertrag frühzeitig verlängert und freuen uns, auch in der Saison 2026/2027 weiterhin mit ihm zusammenzuarbeiten.