Rückkehr in der Börde: Alter Bekannter übernimmt Verbandsligisten Verbandsliga +++ Ab der kommenden Saison steht Marco Wagner wieder an der Seitenlinie des Haldensleber SC von Kevin Gehring · Heute, 15:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sebastian Harbke

Zurück an die alte Wirkungsstätte: Der Haldensleber SC geht mit einem alten Bekannten in die neue Saison der Verbandsliga. Sechs Jahre nach seinem Abschied kehrt Marco Wagner beim HSC zurück an die Seitenlinie. Dies gaben die Ohrestädter am Montag bekannt.

"In vielen positiven Gesprächen wurde mir verdeutlicht, wie sehr der Verein mich haben will. Ich freue mich sehr auf die jungen Spieler aber auch auf die alten Weggefährten und hoffe sehr, dass wir eine positive Saison spielen können", sagt Wagner zu seiner Rückkehr. Schon zwischen 2018 und 2020 trug der 48-Jährige die Verantwortung beim HSC. Zum FuPa-Profil: >> Marco Wagner