Rückkehr in der Börde: Alter Bekannter übernimmt Verbandsligisten

Zurück an die alte Wirkungsstätte: Der Haldensleber SC geht mit einem alten Bekannten in die neue Saison der Verbandsliga. Sechs Jahre nach seinem Abschied kehrt Marco Wagner beim HSC zurück an die Seitenlinie. Dies gaben die Ohrestädter am Montag bekannt.
"In vielen positiven Gesprächen wurde mir verdeutlicht, wie sehr der Verein mich haben will. Ich freue mich sehr auf die jungen Spieler aber auch auf die alten Weggefährten und hoffe sehr, dass wir eine positive Saison spielen können", sagt Wagner zu seiner Rückkehr. Schon zwischen 2018 und 2020 trug der 48-Jährige die Verantwortung beim HSC. Zum FuPa-Profil:
Nach seinem Abschied aus der Börde übernahm Wagner im Sommer 2020 den Cheftrainerposten beim SV Westerhausen, mit dem ihm im zweiten Jahr der Oberliga-Aufstieg gelang. Nachdem die Wolfsberg-Elf nach einer Oberliga-Saison wieder den Gang in die Verbandsliga antreten musste, wechselte Wagner für die Spielzeit 2023/24 als Co-Trainer zum VfB Germania Halberstadt.
Im Sommer 2024 kehrte er dann als Trainer in seinen Heimatort zum Bördeoberligisten SG Germania Wulferstedt zurück, von dem sich allerdings im April dieses Jahres die Wege trennten. Nun geht es für Wagner zurück in den Verbandsliga-Fußball.
Beim HSC tritt er die Nachfolge von Tom Krüger an, der erst im vergangenen Sommer als Kopf eines dreiköpfigen Trainerteams übernommen hatte. Von jenem Team bleibt allerdings nur Co-Trainer Tim Girke, der damals unter Wagner schon als Kapitän der Mannschaft fungierte, über den Sommer hinaus. Tom Krüger legt seinen Posten im Sommer einvernehmlich nieder. Stefan Kotulla - als zweiter HSC-Co-Trainer in die Saison gestartet - hatte sich bereits im März verabschiedet und den Posten beim Landesligisten SV Irxleben übernommen. Zu den FuPa-Profilen: