Rückkehr in den Verein: Sandro Burggraf wieder bei Empor 💙💛

Mit Sandro Burggraf kehrt ein bekanntes Gesicht und langjähriger Emporianer zurück. Nach rund viereinhalb Jahren beim TSV Kromsdorf schließt sich der Defensivspieler nun wieder seinem Heimatverein an – ein Spieler, den man im Verein bestens kennt.

Burggraf ist sowohl in der Abwehr als auch auf der Sechs beheimatet und bringt viel Erfahrungswert mit. Künftig wird er vor allem in unserer Dritten Mannschaft sowie bei den Alten Herren zum Einsatz kommen und dort das Team mit Übersicht, Zweikampfstärke und Ruhe am Ball bereichern.