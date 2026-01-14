Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Rückkehr in den Verein: Sandro Burggraf wieder bei Empor 💙💛
Sandro Burggraf kehrt nach viereinhalb Jahren beim TSV Kromsdorf zu seinem Heimatverein zurück. Künftig wird er in der Dritten Mannschaft und bei den Alten Herren für Stabilität in der Defensive sorgen.
Mit Sandro Burggraf kehrt ein bekanntes Gesicht und langjähriger Emporianer zurück. Nach rund viereinhalb Jahren beim TSV Kromsdorf schließt sich der Defensivspieler nun wieder seinem Heimatverein an – ein Spieler, den man im Verein bestens kennt.
Burggraf ist sowohl in der Abwehr als auch auf der Sechs beheimatet und bringt viel Erfahrungswert mit. Künftig wird er vor allem in unserer Dritten Mannschaft sowie bei den Alten Herren zum Einsatz kommen und dort das Team mit Übersicht, Zweikampfstärke und Ruhe am Ball bereichern.
Wir freuen uns über die Rückkehr eines Empor-Urgesteins – willkommen zurück, Sandro! 💛💙