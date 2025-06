Rückkehr in den Norden: Kobylanski schließt sich Regionalligist an

Der Offensivspieler wurde in Berlin geboren, kehrt mit dem Schritt nach Lohne in den Norden und damit näher zu seiner Familie zurück. „Ich wollte zurück nach Hause“, erklärte Kobylanski in einer Vereinsmitteilung, „das Projekt hier hat mich direkt überzeugt.“ Neben seiner sportlichen Rolle will er auch abseits des Platzes Verantwortung übernehmen und sich in die Vereinsentwicklung einbringen.

Lohnes sportlicher Leiter Luca Scheibel betonte die Bedeutung des Transfers: „Mit Martin gewinnen wir einen Spieler, der auf und neben dem Platz eine enorme Ausstrahlung mitbringt.“ Kobylanskis Spielintelligenz, Persönlichkeit und Kontakte sollen dem Verein in mehrfacher Hinsicht zugutekommen.