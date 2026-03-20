Rückkehr in den Kraichgau: Wolfsburg vor anspruchsvoller Aufgabe

– Foto: Sven Leifer

Die Frauen des VfL Wolfsburg gehen mit Rückenwind in den 21. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga. Nach drei Pflichtspielsiegen in Serie reist das Team von Cheftrainer Stephan Lerch zur TSG 1899 Hoffenheim. Anstoß im Dietmar-Hopp-Stadion ist am Samstagnachmittag um 14 Uhr. Die Partie verspricht ein Duell auf Augenhöhe – sportlich wie emotional.

Die Partie ist auch ein Wiedersehen mit vielen vertrauten Gesichtern. VfL-Trainer Stephan Lerch war bis Sommer 2024 selbst bei Hoffenheim tätig, ebenso Co-Trainer Philipp Arnold. Im Kader der Wolfsburgerinnen haben zudem Martina Tufekovic, Sarai Linder und Lena Lattwein eine Vergangenheit bei der TSG.

Mit dem jüngsten 2:0-Erfolg beim FC Carl Zeiss Jena festigten die Wölfinnen Rang zwei und stehen aktuell bei 44 Punkten. Zudem haben sie noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Im Kampf um die Spitzenplätze zählt damit jeder Zähler – gerade gegen direkte Konkurrenten wie Hoffenheim, das als Tabellenvierter mitten im Rennen um die internationalen Plätze steht.

Auf der Gegenseite steht mit Eva-Maria Viersinger ebenfalls eine Trainerin an der Seitenlinie, die Wolfsburg bestens kennt. Die frühere Co-Trainerin der Wölfinnen übernahm zu Jahresbeginn die Chefrolle in Hoffenheim und hat seitdem bereits erste Akzente gesetzt.

Duelle mit späten Entscheidungen

Die jüngsten Begegnungen beider Teams waren geprägt von Spannung bis in die Schlussminuten. Mehrfach entschied Wolfsburg die Spiele erst spät für sich – zuletzt durch Treffer in der Nachspielzeit. Doch auch Hoffenheim konnte ein wichtiges Duell für sich entscheiden: Im DFB-Pokal-Viertelfinale setzten sich die Kraichgauerinnen mit 1:0 durch und beendeten damit eine lange Wolfsburger Siegesserie im Wettbewerb.

Offensivstärke trifft auf Intensität

Hoffenheim überzeugt vor allem durch ein intensives Pressing und individuelle Qualität. Mit Selina Cerci stellt die TSG eine der treffsichersten Spielerinnen der Liga. Die Offensivkraft gehört aktuell zur Spitzengruppe der Torjägerinnen und sorgt regelmäßig für Gefahr.

Lerch erwartet daher ein anspruchsvolles Spiel: Hoffenheim verfüge über einen klaren spielerischen Ansatz und könne mit hoher Intensität agieren. Zudem kenne das Trainerteam der TSG die Wolfsburger Spielidee sehr genau – ein zusätzlicher Faktor, der die Partie taktisch interessant macht.

Personal und Erwartungen

Nicht zur Verfügung steht Joelle Wedemeyer aufgrund einer Sprunggelenksverletzung. Torhüterin Stina Johannes könnte hingegen wieder in den Kader zurückkehren. Ansonsten kann Lerch auf den Großteil seines Teams zurückgreifen.

Für Wolfsburg geht es darum, die eigene Serie auszubauen und die gute Ausgangslage im Titelrennen zu festigen. Gleichzeitig wartet mit Hoffenheim ein Gegner, der nicht nur sportlich gefährlich ist, sondern auch emotional für zusätzliche Spannung sorgt.