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Rückkehr in den Klosterpark: Heidmühler FC holt Tarek El-Ali zurück
Erfahrener Stürmer geht für seine alte Heimat auf Torejagd
von p.s. · Gestern, 23:30 Uhr · 0 Leser
heidmuehler_fc – Instagram
Der Heidmühler FC kann einen prominenten Rückkehrer begrüßen: Tarek El-Ali verstärkt ab sofort die Offensive des Bezirksligisten. Der 34-Jährige wechselt vom WSC Frisia Wilhelmshaven „zur Mühle“ und kehrt damit an eine alte Wirkungsstätte zurück.
El-Ali ist im Klosterpark kein Unbekannter. Bereits sechs Jahre lang trug der Angreifer das Trikot des HFC und prägte in dieser Zeit den Herrenbereich als zuverlässige Offensivkraft. Nun schließt sich für ihn der Kreis mit der Rückkehr zum Heidmühler FC.
Entsprechend groß ist die Freude bei den Verantwortlichen. Trainer Oleksyn hebt vor allem die enge Verbindung zwischen Spieler und Verein hervor: „Mit Tarek bekommen wir einen Spieler zurück, der unseren Verein bestens kennt und sich immer mit dem HFC identifiziert hat“, so der Coach.
Auch sportlich erwartet der Trainer einen klaren Mehrwert für die Mannschaft. „Seine Erfahrung, seine Qualität im Offensivspiel und sein Torriecher werden unserer Mannschaft enorm weiterhelfen. Tarek bringt genau die Eigenschaften mit, die man sich von einem Stürmer wünscht.“
Darüber hinaus betont Oleksyn die Bedeutung des Neuzugangs über den Platz hinaus: „Er ist auf und neben dem Platz eine Bereicherung für unser Team und wird unserer Offensive zusätzliche Durchschlagskraft verleihen“, so der Trainer weiter.
Mit El-Ali gewinnt der Heidmühler FC einen erfahrenen Angreifer, der durch Präsenz, Abschlussstärke und Einsatzwillen überzeugen soll. Der Rückkehrer bringt dabei nicht nur sportliche Qualität, sondern auch Identifikation mit dem Verein mit.