Rückkehr im Sommer an die Bergstraße

– Foto: Marcel Eichholz

Der S.V. Handorf-Langenberg treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und kann mit Hasan Yurdakul den vierten Neuzugang für die 1. Herrenmannschaft präsentieren. Dabei handelt es sich keineswegs um ein unbekanntes Gesicht: Der offensiv ausgerichtete Spieler kehrt an eine alte Wirkungsstätte zurück und soll künftig für neue Impulse im Angriff sorgen.

Yurdakul bringt reichlich Erfahrung aus dem regionalen Herrenfußball mit. In seiner bisherigen Laufbahn stand er unter anderem für Amasyaspor Lohne sowie den TuS Neuenkirchen auf dem Platz. Bereits in der Vergangenheit trug er zudem das Trikot des SV Handorf-Langenberg, ehe es ihn erneut nach Neuenkirchen zog. Nun folgt die Rückkehr an die Bergstraße – ein Schritt, der sowohl sportlich als auch persönlich naheliegt.

Ein entscheidender Faktor für den Wechsel dürfte die Verbindung zum neuen Trainerteam gewesen sein. Spieler und Verantwortliche kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten beim SVL, was die Integration erleichtern und für ein vertrauensvolles Miteinander sorgen dürfte. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an den Offensivmann, der mit seiner Erfahrung und Flexibilität im Angriffsspiel eine wichtige Rolle einnehmen könnte.