Rückkehr: Ernes Smailovic wieder beim Regionalliga-Aufsteiger

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Der RSV Eintracht 1949 vermeldet für die anstehende Spielzeit in der Regionalliga Nordost eine bedeutende Rückkehr. Mit Ernes Smailovic kehrt der ehemalige Kapitän und entscheidende Siegtorschütze des Landespokalsiegs von 2025 an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der 24-jährige Innenverteidiger soll nach einem einjährigen Intermezzo beim FC Hertha Zehlendorf in der neuen Saison wieder eine tragende Rolle in der Defensive der Mannschaft einnehmen.

In der Pressemitteilung des Vereins wird die Rückkehr des Defensivspielers emotional verkündet: „Wir freuen uns sehr, mit Ernes Smailovic den Kapitän und Siegtorschützen des Landespokalsieges 2025 wieder auf der heimischen Zille begrüßen zu können. Der 24- jährige Innenverteidiger, der seit 2021 beim RSV spielte und vom BAK kam, ist nach einer einjährigen Unterbrechung wieder bei uns und als Innenverteidiger fester Bestandteil unseres Regionalligateams.“ Mit dieser Personalie schließt der Verein eine wichtige Lücke für die Saison 2026/2027.

Die erfolgreiche Vergangenheit im RSV-Trikot

Smailovic blickt auf eine geschichtsträchtige und treue Zeit beim RSV zurück, für den er bereits ab 2021 auflief. In seiner Premierensaison 2021/2022 in der NOFV-Oberliga Nord absolvierte er 12 Spiele und erzielte ein Tor. In den folgenden Jahren entwickelte er sich zu einer Konstante: 2022/2023 stand er in 31 Partien auf dem Feld, erzielte fünf Tore und steuerte eine Vorlage bei. Auch in der Saison 2023/2024 bewies er seine Qualitäten mit fünf Treffern und einem Assist in 21 Spielen. Der emotionale Höhepunkt folgte in der Spielzeit 2024/2025 in der NOFV-Oberliga Süd, als er das Team in 28 Spielen (vier Tore, ein Assist) anführte und als Kapitän zum Landespokalsieg schoss.

Das Jahr in Zehlendorf und die fußballerischen Wurzeln

Nach dem großen Pokalerfolg folgte eine einjährige Unterbrechung. In der vergangenen Saison 2025/2026 spielte Smailovic für den FC Hertha 03 Zehlendorf in der Regionalliga Nordost, wo er in 29 Einsätzen ein Tor und eine Vorlage verbuchte. Seine fußballerische Ausbildung umfasst zudem eine Station beim Berliner AK, für dessen U19 er in der Regionalliga-Nordost-Saison 2020/2021 im Kader stand. Davor war er unter anderem in der Saison 2017/2018 beim 1. FC Wilmersdorf in der A-Jugend-Landesliga. Nun schlägt der Verteidiger das nächste Kapitel beim RSV Eintracht 1949 auf.