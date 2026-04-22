Rückkehr eines Vertrauten: Sieve verstärkt BW Lohne erneut

– Foto: BW Lohne

Der BW Lohne setzt weiter auf bekannte Gesichter: Zur kommenden Saison kehrt Mittelfeldspieler Peter Sieve vom GW Mühlen zurück und schließt sich erneut den Blau-Weißen an.

Für den 24-Jährigen ist es eine Rückkehr an eine vertraute Wirkungsstätte. Sieve wurde in der Jugend bei BW Lohne ausgebildet und sammelte bereits in der Saison 2021/22 erste Erfahrungen im Herrenbereich: Vier Einsätze in der Oberliga, ein Tor – frühe Schritte, an die er nun anknüpfen will.

Sportlicher Leiter Luca Scheibel sieht in der Verpflichtung mehr als nur eine Ergänzung für den Kader: „Peter kennt den Verein und das Umfeld bestens. Er bringt nicht nur Qualität auf dem Platz mit, sondern auch die richtige Mentalität.“