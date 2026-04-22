Rückkehr eines Vertrauten: Sieve verstärkt BW Lohne erneut

Der BW Lohne setzt weiter auf bekannte Gesichter: Zur kommenden Saison kehrt Mittelfeldspieler Peter Sieve vom GW Mühlen zurück und schließt sich erneut den Blau-Weißen an.
Für den 24-Jährigen ist es eine Rückkehr an eine vertraute Wirkungsstätte. Sieve wurde in der Jugend bei BW Lohne ausgebildet und sammelte bereits in der Saison 2021/22 erste Erfahrungen im Herrenbereich: Vier Einsätze in der Oberliga, ein Tor – frühe Schritte, an die er nun anknüpfen will.
Sportlicher Leiter Luca Scheibel sieht in der Verpflichtung mehr als nur eine Ergänzung für den Kader: „Peter kennt den Verein und das Umfeld bestens. Er bringt nicht nur Qualität auf dem Platz mit, sondern auch die richtige Mentalität.“
Auch Sieve selbst betont die emotionale Komponente seines Wechsels: „BW Lohne ist für mich etwas Besonderes, mein Heimatverein. Ich hatte hier über viele Jahre eine sehr schöne Zeit und freue mich riesig, wieder Teil der Mannschaft zu sein.“ Zugleich formuliert er seinen Anspruch: „Ich will Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit dem Team erfolgreich sein.“
Mit der Rückkehr eines weiteren Eigengewächses unterstreicht BW Lohne seine Ausrichtung, Spieler mit regionaler Bindung und Entwicklungsperspektive gezielt einzubinden.