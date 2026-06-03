Rückkehr eines Torjägers: Salvatore Vinciguerra wechselt zur DJK 1919!

Salvatore Vinciguerra, bei seiner Vorstellung mit dem „Adler Trikot“ in der Hand. – Foto: FOG

Ein alter Bekannter, ist zurück an der Concordia str! „Salvo“ kehrt zurück zur DJK Adler Oberhausen III. Und wird künftig wieder auf Torejagd für die „Adleraner“ gehen! Das Trainerteam, der Verein und die Mannschaft haben mich super aufgenommen und mich vom geplanten Konzept überzeugt so Vinciguerra.

Nach einer längeren verletzungsbedingten Pause und einem Jahr außerhalb des Vereins kehrt der treffsichere Stürmer nun zu seinem Heimatverein und vielen Freunden mit den er in der Jugend schon gespielt hat zurück, angefangen hat er in den Jugendabteilungen von : Post Sv, BWO & Arminia Klosterhardt - Seine ersten Seniorenjahre lernte er bei Djk Adler Oberhausen kennen ehe es den gebürtigen Italiener nach Bottrop zog nun aber das Comeback!

Getreu dem Motto:„Alte Liebe rostet nicht“ hat sich „Salvo“ aber für eine Rückkehr zu den „Adleranern“ entschieden & mit einem Lächeln beim ersten Training und der Aussage „Ich konnte nicht widerstehen“ möchte er nun wieder auf dem Platz voll durchstarten! Bei seinem neuen Verein wird er in Zukunft die Trikot Nummer 9 tragen ,Der Angreifer bringt jede Menge Torgefahr mit und hat in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen, dass er weiß, wo das Tor steht.

Für Dostlukspor Bottrop erzielte Vinciguerra in 20 Spielen starke 31 Treffer und gehörte In der Saison 22/23 & 23/24 & 24/25 damit mit zu den erfolgreichsten Torjägern der Kreisliga B/C im Kreis OB/BOT, Nun möchte der ehemalige Bottroper Offensivspieler an diese Leistungen anknüpfen und seine Qualitäten künftig wieder im Trikot der DJK Adler Oberhausen unter Beweis stellen.

Nach seiner Zwangspause blickt Salvatore voller Motivation nach vorne und will gemeinsam mit der neuen Mannschaft mit oben angreifen. Mit seiner Erfahrung, seinem Torriecher und seiner Durchsetzungskraft wird er eine wichtige Verstärkung für die Offensive der Adleraner sein.

Der ganze Verein DJK Adler Oberhausen heißt Salvatore Vinciguerra Herzlich willkommen zurück! und wünscht ihm eine verletzungsfreie sowie erfolgreiche Saison mit vielen Toren im Adler-Trikot. 🦅 ⚽️ 🍀

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