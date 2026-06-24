Rückkehr eines Torjägers: BSV Rehden holt Publikumsliebling zurück

Der BSV Rehden hat den nächsten Transfer mit Signalwirkung perfekt gemacht. Ebrima „Bolly“ Jobe kehrt nach zwei erfolgreichen Spielzeiten bei Tennis Borussia Berlin zurück. Der Angreifer erzielte in der Hauptstadt 32 Tore in 65 Pflichtspielen und soll nun erneut eine zentrale Rolle im Offensivspiel der Schwarz-Weißen übernehmen.

Nach zwei Jahren bei Tennis Borussia Berlin zieht es den Offensivspieler zurück in die Waldsportstätten. In Berlin entwickelte sich Jobe zu einem der auffälligsten Angreifer der Mannschaft. In 65 Pflichtspielen gelangen ihm 32 Treffer und fünf Vorlagen.

Der BSV Rehden kann einen weiteren namhaften Neuzugang für die kommende Saison präsentieren. Mit Ebrima Jobe kehrt ein Spieler zurück, der bereits in seiner ersten Zeit beim Verein bleibenden Eindruck hinterlassen hat.

Bereits zwischen 2022 und 2024 trug der schnelle Offensivspieler das Trikot des BSV Rehden in der Regionalliga Nord. Mit seiner Dynamik, seiner Kopfballstärke und seinem Torriecher gehörte er damals zu den Leistungsträgern der Mannschaft.

„Der Kontakt zu Bolly ist in den vergangenen zwei Jahren nie ganz abgerissen. Ich habe seinen Weg bei TeBe aufmerksam verfolgt und freue mich sehr, dass wir nun nicht nur einen herausragenden Fußballer, sondern auch einen tollen Menschen zurück in Rehden begrüßen dürfen“, sagte Röhrbein auf der Vereinshomepage.

Besonders die sportlichen Qualitäten des Angreifers hätten den Verein überzeugt. „Bolly bringt enorme Geschwindigkeit, Kopfballstärke und einen ausgeprägten Torriecher mit. Wir haben uns lange und intensiv um unseren einstigen und nun wieder Torjäger bemüht und sind stolz, dass die Rückkehr geklappt hat.“

Jobe will Verantwortung übernehmen

Auch der Rückkehrer blickt mit großer Vorfreude auf seine zweite Zeit beim BSV.

„Ich freue mich sehr, wieder Teil dieser Mannschaft zu sein. Ich komme mit viel Motivation zurück und möchte meinen Beitrag leisten – auf und neben dem Platz“, erklärte Jobe. Besonders wichtig sei ihm dabei der Zusammenhalt innerhalb des Teams: „Mir ist wichtig, dass wir als Team zusammenhalten, hart arbeiten und gemeinsam unsere Ziele erreichen.“

Mit der Verpflichtung von Ebrima „Bolly“ Jobe gewinnt der BSV Rehden einen Angreifer zurück, der Verein, Umfeld und Anforderungen bereits bestens kennt. Gleichzeitig erhält die Mannschaft einen Offensivspieler, der seine Qualitäten in den vergangenen Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat und künftig erneut für Torgefahr in den Waldsportstätten sorgen soll.