Rückkehr eines Routiniers: Kamps verstärkt Verlautenheide II

Mit Stephan Kamps gewinnt Eintracht Verlautenheide II zur neuen Saison einen erfahrenen Defensivspieler zurück, der dem Team zusätzliche Stabilität verleihen soll.

Eintracht Verlautenheide II kann für die kommende Spielzeit auf eine interne, aber hochkarätige Verstärkung bauen: Stephan Kamps kehrt als aktiver Spieler in die zweite Mannschaft zurück. Der langjährige Leistungsträger und Kapitän der Landesliga-Mannschaft war zuletzt vor allem als Co-Trainer tätig und stand nur noch auf Abruf zur Verfügung.

Nun hat sich der erfahrene Defensivspieler bewusst für ein Comeback auf dem Platz entschieden und soll insbesondere mit seiner Übersicht und taktischen Disziplin neue Impulse setzen. Trainer Thorsten Lenzen hebt vor allem die „hohe zusätzliche Qualität und Erfahrung in der Defensive“ hervor, die Kamps in die Mannschaft einbringen werde.