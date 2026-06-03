Rückkehr eines Meisters: Maurice Friehe kehrt zu Lupo Martini zurück Ehemaliger Oberliga-Meister kommt vom TSC Vahdet zurück nach Wolfsburg von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

USI Lupo Martini Wolfsburg hat den dritten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Mit Maurice Friehe kehrt ein Spieler zurück, der bereits Teil der Oberliga-Meistermannschaft von 2017/18 war. Der erfahrene Offensivspieler wechselt vom Landesligisten TSC Vahdet zurück zum künftigen Landesligisten.

Manche Transfers sind mehr als nur Personalentscheidungen. Die Rückkehr von Maurice Friehe gehört bei Lupo Martini Wolfsburg in diese Kategorie. Der Offensivspieler lief bereits in der erfolgreichen Saison 2017/18 für den Verein auf und war Teil jener Mannschaft, die die Oberliga-Meisterschaft gewann. Nun kehrt Friehe nach mehreren Jahren und zuletzt einer Station beim TSC Vahdet zurück an seine frühere Wirkungsstätte. Für den Verein ist die Verpflichtung eines Spielers, der die Strukturen und das Umfeld bereits kennt, ein wichtiger Baustein für den Neuaufbau nach dem Abstieg aus der Oberliga Niedersachsen.

Vielseitigkeit auf der linken Seite Sportlich bringt Friehe vor allem Erfahrung und Flexibilität mit. Der Linksfuß kann sowohl in offensiveren als auch in defensiveren Rollen auf der linken Seite eingesetzt werden und gilt als technisch versierter Spieler mit hoher Spielintelligenz. Die Verantwortlichen erhoffen sich von ihm zusätzliche Stabilität und Variabilität im Spiel. Dank seiner Routine soll er einer jungen Mannschaft Orientierung geben und zugleich sportliche Akzente setzen.