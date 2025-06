Rückkehr eines Eigengewächses stärkt Lippstadts Defensive

Nach Stationen in Neheim und Rhynern unterschreibt Lukas Wulf erneut beim SV Lippstadt 08. Der 1,94 Meter große Abwehrspieler soll der Mannschaft in der Oberliga Westfalen zusätzliche Stabilität verleihen.

Oberliga Westfalen: Lukas Wulf kehrt zum SV Lippstadt 08 zurück

Der SV Lippstadt 08 hat seine Transferoffensive fortgesetzt und Innenverteidiger Lukas Wulf verpflichtet. Der 26-Jährige, der bereits in der Jugend am Bruchbaum ausgebildet wurde, bringt nach über 100 Pflichtspielen für den SC Neheim und einer Saison bei Westfalia Rhynern reichlich Oberliga-Erfahrung mit. Allein in der Spielzeit 2024/25 absolvierte der Abwehrspieler mehr als 1.500 Minuten für Rhynern.