Rückkehr eines Eigengewächses: Hinrichsen verstärkt Algermissen

Der FSV Algermissen kann einen echten Transfercoup vermelden: Andreas Hinrichsen kehrt zu seinem Heimatverein zurück und verstärkt ab sofort die 1. Herrenmannschaft. Der Offensivspieler hat seine fußballerischen Wurzeln beim FSV – dort begann er als Kind mit dem Fußballspielen, ehe ihn sein Weg über mehrere Stationen in Niedersachsen führte.

Hinrichsen durchlief die U17 und U18 in einer Stadt östlich von Peine sowie die U19 des TSV Havelse, ehe er im Herrenbereich Fuß fasste. Es folgten zwei Jahre beim VfV 06 Hildesheim, eineinhalb Spielzeiten beim TuSpo Schliekum sowie drei Jahre beim ambitionierten Bezirksligisten Newroz Hildesheim.

Mit seinen vielseitigen Qualitäten, seinem Spielverständnis und seiner Bindung an das Dorf Algermissen bringt Andreas Hinrichsen genau das mit, was der FSV sucht: Erfahrung, Identifikation und sportliche Klasse. Für Trainer Andreas Witte und sein Team ist der 26-Jährige ein zentraler Baustein in der Planung der neuen Kreisliga-Saison.