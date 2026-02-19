Rückkehr einer Legende: Habib Beye übernimmt Olympique Marseille

Die Verpflichtung von Beye, die am Mittwoch offiziell bestätigt wurde, gleicht einem Paukenschlag in der Ligue 1. Erst vor einer Woche war der 48-jährige Senegalese bei Stade Rennes freigestellt worden – trotz einer soliden Bilanz. Dass er nun direkt bei seinem Herzensverein anheuert, sorgt in der Hafenstadt für eine Mischung aus Euphorie und Erleichterung.

Beye, der zwischen 2003 und 2007 als kompromissloser Verteidiger Kultstatus in Marseille genoss, unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2027. Seine Rückkehr erfolgt in einer Phase extremer Instabilität: Nach dem Rücktritt von Roberto De Zerbi (infolge einer herben 0:5-Klatsche gegen den Erzrivalen PSG) und dem jüngsten Abgang von Sportdirektor Medhi Benatia brennt es an vielen Ecken des Vereins.

Interessanterweise setzt Beye bei seinem Engagement ein deutliches Zeichen der Loyalität: Berichten zufolge akzeptierte er ein Gehalt, das deutlich unter dem seines Vorgängers liegt. Während De Zerbi zu den Spitzenverdienern der Liga gehörte, steht Beyes Engagement im Zeichen eines sportlichen Neuanfangs mit Fokus auf Disziplin und Identifikation.