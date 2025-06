Rückkehr einer Identifikationsfigur

Der SV Wilhelmshaven kann zur neuen Oberliga-Saison eine echte Schlüsselfigur vergangener Erfolge zurück im Kader begrüßen: Torhüter Luca Kemna kehrt nach einem Jahr beim SV Atlas Delmenhorst an die Jade zurück. Der 25-Jährige war in der Aufstiegssaison 2023/2024 eine feste Größe im Tor des SVW und zählte bei Fans und Mitspielern gleichermaßen zu den prägenden Persönlichkeiten.

Kemna war in der Aufstiegssaison mit starken Leistungen und seinem leidenschaftlichen Auftreten zwischen den Pfosten ein zentraler Faktor für den sportlichen Erfolg. Nach dem Sprung in die Oberliga hatte er sich im vergangenen Sommer dem damaligen Ligakonkurrenten Atlas Delmenhorst angeschlossen, nun folgt der sportliche wie emotionale Rückweg nach Wilhelmshaven.

„Luca ist ein herausragender Torwart und war ein echter Publikumsliebling. Deshalb freut es uns so sehr, dass er sich entschieden hat, wieder für uns spielen zu wollen“, erklärt SVW-Sportchef Florian Schmidt. Gleichzeitig stellt Schmidt klar, dass der Konkurrenzkampf offen bleibt: „Natürlich muss er sich im Training beweisen. Wir gehen mit einem ambitionierten Torwart-Trio in die neue Saison, in dem jeder die Chance auf die Nummer 1 haben wird.“