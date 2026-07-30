Rückkehr der Routiniers beim FC Sportfreunde Heppenheim

Gemeinsam mit Cem Duman, der zuletzt als Spielertrainer beim C-Ligisten Waldesruh/Azuurri Lampertheim tätig gewesen war und ebenfalls einige Spieler mitbringt, hat Pineker am 1. Juli das Traineramt bei seinem Jugendverein übernommen. "Ich hatte eigentlich andere Pläne", gibt Pineker unumwunden zu. Schließlich war er als spielender Co-Trainer gerade mit Olympia Lorsch in die Gruppenliga aufgestiegen. "Doch nach mehreren Gesprächen mit den Sportfreunde-Verantwortlichen habe ich dann eine Herz-über-Kopf-Entscheidung getroffen", berichtet der 39-Jährige. Es habe zu diesem Zeitpunkt nur zwei Möglichkeiten gegeben, so Pineker: "Den Verein abmelden oder eben einen Neuanfang starten." Ersteres sei keine Option gewesen. "Ich bin bei den Sportfreunden groß geworden, jetzt will ich dem Verein einfach etwas zurückgeben."

Ähnlich würden auch die anderen Routiniers denken, beteuert der neue Sportfreunde-Coach. Und er würde sich freuen, wenn noch weitere ehemalige Mitspieler folgen würden. Gespräche habe es beispielsweise mit Nico Garotti oder Andreas Lerchl gegeben, die beide zuletzt beim Gruppenligisten SG Wald-Michelbach als Trainerduo tätig gewesen waren, sich aber (noch) gegen eine sportliche Rückkehr in die Kreisstadt ausgesprochen hätten. Gleiches gilt für Andreas Krämer und Vincenzo Lucchese – beide weiterhin in Diensten von Pinekers Ex-Club Olympia Lorsch.

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