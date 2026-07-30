Rückkehr der Routiniers beim FC Sportfreunde Heppenheim

Heppenheim. Eduard Kubitz, Christian Fading, Andreas König, Sven Friedt, Mahsun Ergün, Philmon Kefle oder Jasko Huseinovic: Sie alle stehen für einen Aufschwung beim FC Sportfreunde Heppenheim, der seinesgleichen suchte. Nach dem Rückzug aus der damaligen Bezirksoberliga und dem sportlichen Absturz bis in die D-Liga (2008) bildeten sie das Korsett einer Mannschaft, die ab 2010 einen Aufstieg nach dem anderen feierte – 2015 waren die Weststadtklicker zurück in der Gruppenliga. Ab 2014 auch wieder dabei: Sergej Pineker, der in den 1990er Jahren in der Sportfreunde-Jugend das Fußballspielen erlernt hatte, ehe er beim FC 07 Bensheim und beim SKV Rot-Weiß Darmstadt Verbands- und Oberligaluft schnupperte.
Im Sommer 2026 sind sie alle wieder im Starkenburg-Stadion vereint. Der inzwischen 39-jährige Pineker hat als neuer Spielertrainer seine einstigen Weggefährten zurückgeholt an die Stätte des gemeinsamen Erfolgs. Die Mission ist nahezu identisch mit der von 2009: Der FC Sportfreunde liegt sportlich und strukturell am Boden. Mal wieder. "Es hapert an jeder Ecke, wir müssen uns als Verein komplett neu aufstellen", sagt Pineker.
Zur Erinnerung: Nach dem Rückzug aus der Kreisoberliga im Frühjahr 2025 wollten die Sportfreunde schon in der vergangenen Spielzeit in der C-Liga einen Neuanfang starten. Mit neuem Personal und einem neuen Trainer (Emin Öner). Und lange Zeit ging der Plan sogar auf. 70 Jahre nach der Vereinsgründung (1955) mischten die Heppenheimer lange in der Spitzengruppe mit, stellten mit Fabrizio Locritani den Topscorer der Liga (29 Tore, 31 Vorlagen). Bis dieser sich zur Rückrunde dem ISC Fürth anschloss.
In der zweiten Saisonhälfte brach die Mannschaft schließlich auseinander. Mit Ach und Krach gelang es zumindest, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Ohne Emin Öner. Dafür aber mit Gerhard Katschinski, der schon vor 16 Jahren im Hintergrund die Strippen gezogen hatte und auch jetzt wieder an der großen Rückholaktion beteiligt war. "Gerhard ist sehr aktiv", lobt Pineker, erwähnt im gleichen Atemzug aber auch Michael Fries und Matthias Kraus, die ihrem Verein auch in schweren Zeiten stets die Treue halten. Von den Spielern der vergangenen Saison sind lediglich Abdullah Zerey, Firat Sahin und Lokman Bal geblieben.
Gemeinsam mit Cem Duman, der zuletzt als Spielertrainer beim C-Ligisten Waldesruh/Azuurri Lampertheim tätig gewesen war und ebenfalls einige Spieler mitbringt, hat Pineker am 1. Juli das Traineramt bei seinem Jugendverein übernommen. "Ich hatte eigentlich andere Pläne", gibt Pineker unumwunden zu. Schließlich war er als spielender Co-Trainer gerade mit Olympia Lorsch in die Gruppenliga aufgestiegen. "Doch nach mehreren Gesprächen mit den Sportfreunde-Verantwortlichen habe ich dann eine Herz-über-Kopf-Entscheidung getroffen", berichtet der 39-Jährige. Es habe zu diesem Zeitpunkt nur zwei Möglichkeiten gegeben, so Pineker: "Den Verein abmelden oder eben einen Neuanfang starten." Ersteres sei keine Option gewesen. "Ich bin bei den Sportfreunden groß geworden, jetzt will ich dem Verein einfach etwas zurückgeben."
Ähnlich würden auch die anderen Routiniers denken, beteuert der neue Sportfreunde-Coach. Und er würde sich freuen, wenn noch weitere ehemalige Mitspieler folgen würden. Gespräche habe es beispielsweise mit Nico Garotti oder Andreas Lerchl gegeben, die beide zuletzt beim Gruppenligisten SG Wald-Michelbach als Trainerduo tätig gewesen waren, sich aber (noch) gegen eine sportliche Rückkehr in die Kreisstadt ausgesprochen hätten. Gleiches gilt für Andreas Krämer und Vincenzo Lucchese – beide weiterhin in Diensten von Pinekers Ex-Club Olympia Lorsch.
"Wir waren spät dran mit unserer Kaderplanung und es ist auch nicht allzu leicht, Spieler für die C-Liga zu begeistern", räumt Sergej Pineker ein. Mit dem jetzigen Kader, dem mit Luciano Monachello auch ein weiteres bekanntes Bergsträßer Fußballgesicht (früher unter anderem bei Eintracht Wald-Michelbach, SV Unter-Flockenbach oder SV/BSC Mörlenbach) angehört, kann er aber gut leben: "Es ist jetzt so, wie es ist. Unsere erste Elf kann sich durchaus sehen lassen und wird bestimmt in der C-Liga eine gute Rolle spielen", zeigt er sich vorsichtig optimistisch.
Größere Töne will er angesichts der prekären Situation des Clubs nicht spucken. Zumal er weiß, dass der Kader vergleichsweise dünn ist und die alten Haudegen ihre besten Tage bereits hinter sich haben. "Natürlich versuche ich, sie so fit wie möglich zu kriegen. Läuferisch haben wir hintenraus aber bestimmt Defizite", sagt Pineker – und betont abschließend: §Es wird ein Findungsjahr. Für uns als Trainer, die Mannschaft und den Verein."