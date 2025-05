Rückkehr der Erinnerungen: Kitar trifft mit VfV 06 auf sein Ex-Team

Nach einer willkommenden Woche Spielpause greift der VfV Borussia 06 Hildesheim am Sonntag wieder ins Oberligageschehen ein. Auf die Domstadtelf warten zwei Heimspiele in kurzer Folge: Zunächst gastiert die U23 von Eintracht Braunschweig an der Pottkuhle (Anstoß: 15 Uhr), ehe am Mittwoch Germania Egestorf zum Regionsderby erwartet wird. Für Trainer Ridhar Kitar sind es keine gewöhnlichen Aufgaben – vor allem die Partie gegen Braunschweig hat für ihn einen besonderen Stellenwert.