Rückkehr: Carla Brüggemann wieder bei Concordia Emsbüren

Der SV Concordia Emsbüren kann zur Rückrunde der Saison 2025/26 in der Frauen-Landesliga Weser-Ems einen bekannten Neuzugang begrüßen. Mit Carla Brüggemann kehrt eine Spielerin zurück, die den Verein bereits aus ihrer Jugendzeit kennt – und nun wieder das Trikot der ersten Frauenmannschaft trägt.
Brüggemann war in den vergangenen eineinhalb Jahren Teil der U17 des Nachwuchs-Leistungszentrums Emsland in Meppen. Dort sammelte sie wertvolle sportliche Erfahrungen auf hohem Leistungsniveau. Zum Jahresbeginn entschied sich die Spielerin jedoch für einen Wechsel zurück zu ihrem Heimatverein nach Emsbüren.
Bereits in ihrer Zeit als C-Jugendliche hatte Brüggemann ein Jahr lang für die B-Juniorinnen des SV Concordia gespielt. Die Rückkehr ist damit auch eine Rückkehr zu vertrauten Strukturen und bekannten Gesichtern.
In der ersten Frauenmannschaft wurde die Rückkehrerin offen empfangen. Viele Mitspielerinnen kannte sie bereits aus früheren Jahren, was die Eingewöhnung erleichterte. Entsprechend wohl fühlt sich Brüggemann im neuen alten Umfeld – sie beschreibt ihre Situation selbst als „pudelwohl“.
Ihr erstes Pflichtspiel für die Concordia-Frauen ließ nicht lange auf sich warten. Beim 3:1-Erfolg gegen den FC Berghuizen am Samstag kam Brüggemann bereits zum Einsatz und sammelte erste Minuten im Landesliga-Team.
Mit ihrer Rückkehr erhält die Mannschaft zusätzliche Optionen für die Rückrunde – und eine Spielerin, die Verein, Umfeld und Spielphilosophie bereits bestens kennt.