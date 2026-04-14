Rückkehr an die Wolfsburger Straße: Larrelt verpflichtet Hoogestraat

– Foto: Sportfreunde Larrelt

Der SV SF Larrelt/FA Wybelsum hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison bekanntgegeben und setzt dabei auf ein bekanntes Gesicht: Mit Lasse Hoogestraat kehrt ein Torhüter zu seinem Jugendverein zurück, der aktuell noch beim TuS Hinte unter Vertrag steht.

Der Schlussmann bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus dem Herrenbereich mit und soll zur neuen Spielzeit das Torwartteam der Sportfreunde ergänzen. Insbesondere vor dem Hintergrund zuletzt verletzungsbedingter Ausfälle auf dieser Position gewinnt die Verpflichtung zusätzliche Bedeutung.

Der Verein beschreibt Hoogestraat als modernen Torhüter, der sowohl auf der Linie als auch im Spielaufbau mit dem Fuß überzeugt.