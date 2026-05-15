Rückkehr an die Sophienhöhe: Dirk Lehmann übernimmt Hambacher SV Der Ex-Profi folgt im Sommer auf Chris Böhme und verstärkt zudem das Funktionsteam beim HSV. von red / PM · Heute, 08:21 Uhr · 0 Leser

Dirk Lehmann (2.v.l.) übernimmt zur neuen Saison den Hambacher SV. – Foto: HSV

Der „kleine HSV“ holt für die kommende Spielzeit einen alten Bekannten zurück an die Seitenlinie. Dirk Lehmann, der den Verein einst in die Bezirksliga führte, übernimmt ab dem Sommer erneut das Kommando im Stadion Sophienhöhe. Das Ziel ist klar: Nach den harten Jahren soll der 54-Jährige die junge Mannschaft stabilisieren – im Idealfall eine Etage höher in der Kreisliga A.

Die Vorzeichen für die kommende Saison 2026/27 könnten kaum besser stehen. Nach zwei Abstiegen in Folge hat sich der Hambacher SV in der Kreisliga B2 gefangen. Zwar liegt das Team aktuell einen Zähler hinter dem 1. FC Krauthausen auf Rang zwei, hat aber noch zwei Spiele mehr zu absolvieren. Da das Restprogramm überwiegend gegen Mannschaften aus dem Keller oder dem Tabellenmittelfeld führt, liegt die sofortige Rückkehr in die Kreisliga A förmlich in der Luft. Mit Dirk Lehmann, der bis Mitte April den A-Ligisten Borussia Freialdenhoven trainierte, kehrt eine im Fußballkreis Düren durchaus bekannte Größe für die kommende Spielzeit 26/27 als Cheftrainer zurück ins Stadion Sophienhöhe. Zwischen 2016 und 2020 formte der Ex-Profi (u.a. 1. FC Köln, Alemannia Aachen, FC Fulham) ein Top-Team und krönte seine Arbeit mit dem Aufstieg in die Bezirksliga, der die Mannschaft bis 2024 angehörte.

Ein „Glücksgriff“ für die junge Garde Für den HSV-Vorstand ist die Verpflichtung des 54-Jährigen, der auf den zum Saisonende scheidenden Chris Böhme folgt, ein echter Glücksgriff. „Dirk ist in Hambach nach wie vor ein absoluter Sympathieträger und wird unserer jungen Mannschaft, in der ja nur noch ganz wenige Spieler aus seiner ersten Ära dabei sind, wichtige Impulse geben, um die Mannschaft entsprechend weiterzuentwickeln“ so der HSV-Vorstand. Lehmann selbst sieht sein erneutes Engagement als eine Art Heimkehr an den Ort seiner größten Erfolge als Trainer. „Auf die Zeit in Hambach habe ich immer sehr gerne zurückgeblickt und den Verein nie aus den Augen verloren. Ich freue mich jetzt wieder total auf die neue Aufgabe in Hambach mit vielen neuen jungen Spielern“, so Dirk Lehmann zu seiner Rückkehr.