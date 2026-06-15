Rückkehr an die Seitenlinie: Neuer Co-Trainer bei Hemmingen-Westerfeld Nach personellen Veränderungen im Trainerstab hat der SC Hemmingen-Westerfeld eine wichtige Position neu besetzt von red · Heute, 13:04 Uhr · 0 Leser

Nach dem Abschied von Nils Weinert stellt sich der SC Hemmingen-Westerfeld auch neben dem Platz neu auf. Künftig wird Amir Haji Morad das Trainerteam um Cheftrainer Tim Hoffmann verstärken und als Co-Trainer Verantwortung übernehmen.

Für den Verein ist der 39-Jährige kein Unbekannter. Bereits zwischen 2015 und 2016 trug der ehemalige Mittelfeldspieler das Trikot des SCH und kennt die Strukturen sowie das Umfeld des Vereins aus eigener Erfahrung. Erfahrung aus verschiedenen Perspektiven Haji Morad blickt auf eine langjährige Laufbahn im Fußball zurück. Ausgebildet wurde er unter anderem im Nachwuchs von Hannover 96. Auch nach seiner aktiven Zeit auf höherem Niveau blieb er dem Fußball eng verbunden und stand zuletzt noch selbst in der Bezirksliga auf dem Platz.

Die dort gesammelten Erfahrungen möchte er nun in seine erste Aufgabe im Trainerstab eines Oberligisten einbringen. Neben seinem sportlichen Fachwissen soll er insbesondere die Entwicklung der Spieler begleiten und als Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainerteam wirken. Vorfreude auf die neue Herausforderung Die Rückkehr nach Hemmingen verbindet Haji Morad mit großer Motivation. Der neue Co-Trainer freut sich darauf, seine Erfahrungen an die Mannschaft weiterzugeben und gemeinsam mit dem Trainerteam die sportliche Entwicklung des Vereins voranzutreiben.