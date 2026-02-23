Rückkehr an die Schützenstraße: Elstorf holt Torjäger zurück Elstorf holt Fynn Linzer zurück und verpflichtet Torhüter Luca Pauls von Moritz Studer · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jörg Struwe

Die ersten zwei Neuzugänge stehen: Der TSV Elstorf feilt derzeit nicht nur am Landesliga-Aufstieg, sondern treibt auch die Planung für den Kader für die kommende Spielzeit voran. Die Elstorfer haben die Rückkehr eines namhaften Ex-Torjägers bekanntgegeben.

Fynn Linzer ging bereits von 2015 bis 2023 an der Schützenstraße auf Torejagd und lief dort von der Kreis- bis zur Landesliga auf. Anschließend verschlug es den mittlerweile 28-Jährigen zum VfL Güldenstern Stade, wo er 29 Saisontore zum Landesliga-Aufstieg in der vergangenen Spielzeit beitrug. In der aktuellen Runde kommt der Stürmer in 14 Spielen auf fünf Treffer und einen Assist und kämpft mit den Stadern um den Ligaverbleib. Mit dem TSV Elstorf hat der Rückkehrer nun durchaus bessere Aussichten, in der kommenden Saison auch noch in der Landesliga aufzulaufen. Die Mannschaft von Trainer Michel Welke ist derzeit ungeschlagener Tabellenführer, muss sich aber noch gegen den ärgsten Widersacher VfL Westercelle beweisen. Darüber haben sich die Elstorfer mit Torhüter Luca Pauls (20) die Dienste eines weiteren VfL-Akteurs und Ex-Neu Wulmstorfers gesichert, der für Güldensterns Ligamannschaft in der bisherigen Spielzeit erst eine Partie absolvierte.

Cheftrainer Michel Welke: „Ich freue mich sehr, mit Fynn einen Spieler dazuzubekommen, der nachweislich weiß, wo das Tor steht und bereits Erfahrung aus einer höheren Liga mitbringt. Luca ist ein tolles Talent hier aus der Region, der uns viel Freude bereiten wird und hier bei uns seine nächsten Schritte gehen kann.“ Teammanager Nils Gosebeck: „Wir freuen uns sehr, dass Fynn sich dafür entschieden hat, nach Hause zurückzukehren. Er hat sich in Stade extrem weiterentwickelt und bringt wertvolle Erfahrung mit. Es ist kein Geheimnis, dass es unser Wunsch ist, immer die besten Spieler aus Elstorf und und der näheren Umgebung bei uns zu haben. Daher freuen wir uns, genauso mit Luca Pauls einen jungen talentierten Torwart zu verpflichten, der unser Torwartteam für die kommende Saison perfekt ergänzen wird.“