Rückkehr an die Schanze: Kretzschmar übernimmt wieder bei Germania

– Foto: Clemens Budde

Beim TSV Germania aus der Kreisliga Hannover kommt es zur neuen Saison zu einer personellen Veränderung auf der Trainerposition: Jörg Kretzschmar kehrt an die Seitenlinie zurück und übernimmt das Amt von Dominik Gläser. Der Verein bestätigte die Entscheidung nun offiziell und verbindet mit der Rückkehr des erfahrenen Übungsleiters die Hoffnung auf eine sportliche Stabilisierung.

Kretzschmar ist im Umfeld bestens bekannt, kennt sowohl die Mannschaft als auch die Gegebenheiten am Standort Haimar. Gerade in der aktuell schwierigen Lage setzt der Klub auf seine Erfahrung und seine Nähe zum Verein, um neue Impulse zu setzen und die Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen.

Dank an Gläser für schwierige Phase

Mit dem Wechsel endet zugleich die Amtszeit von Dominik Gläser, der das Team in der vergangenen Saison übernommen und zum Klassenerhalt geführt hatte. Auch in der laufenden Spielzeit stellte er sich den Herausforderungen einer von Beginn an angespannten Situation und hielt den Spielbetrieb unter schwierigen Voraussetzungen aufrecht.