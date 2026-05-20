Rückkehr an die Meesche: Christel verstärkt den MTV Wolfenbüttel

Der MTV Wolfenbüttel treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran. Mit Carlos Christel kehrt ein alter Bekannter an die Meesche zurück. Der 22-jährige Angreifer kommt vom Oberligisten VfV Borussia 06 Hildesheim und soll die Offensive der Lessingstädter verstärken.
Der MTV Wolfenbüttel hat seinen nächsten Neuzugang präsentiert – und gleichzeitig einen ehemaligen Publikumsliebling zurück an die Oker geholt. Carlos Christel wechselt vom VfV Borussia 06 Hildesheim zurück zu den Lessingstädtern und unterschrieb einen ligaunabhängigen Vertrag.
Für den 22 Jahre alten Mittelstürmer ist es die Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Bereits in der Saison 2022/23 hatte Christel das Trikot des MTV getragen und dabei mit 18 Treffern in 22 Landesliga-Partien nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht. Nun soll der 1,90 Meter große Angreifer erneut eine zentrale Rolle in der Offensive übernehmen.
„Die Entscheidung für den MTV ist mir nicht schwergefallen“, sagte Christel auf der Vereinshomepage mtv-kicker.de nach seiner Vorstellung. „Wir hatten schon seit letztem Sommer Gespräche. Jetzt bin ich froh, dass es geklappt hat.“ Besonders die Vertrautheit mit Trainer Deniz Dogan und großen Teilen der Mannschaft habe den Ausschlag gegeben. „Das sind super Jungs, es fühlt sich ein bisschen wie nach Hause kommen an“, erklärte der Stürmer.
Nach seinem ersten Engagement in Wolfenbüttel wechselte Christel im Sommer 2023 zum VfV Hildesheim. Dort sammelte er umfangreiche Erfahrung in der Oberliga Niedersachsen und absolvierte insgesamt 72 Ligaspiele. Hinzu kamen sieben Einsätze im Niedersachsenpokal sowie ein Auftritt im DFB-Pokal.
Besonders in Erinnerung geblieben ist Christel die Partie gegen den Zweitligisten SV Elversberg im August 2024. Trotz der deutlichen 0:7-Niederlage bezeichnet der Offensivspieler das Spiel als bislang größten Moment seiner Karriere.
„Das war ein Riesen-Highlight und bisher das Größte, was ich fußballerisch erlebt habe“, sagte Christel mit Blick auf das Duell gegen die Mannschaft um Fisnik Asllani. „Auch als Hildesheimer war es natürlich cool, weil man gefühlt jeden im Stadion kannte.“
Sportlich verlief die Zeit beim VfV jedoch nicht immer wie erhofft. Deshalb fiel die Entscheidung zur Rückkehr nach Wolfenbüttel letztlich leicht. „Hier habe ich mich super entwickelt. Es passt halt einfach, und ich hoffe, es läuft so wie damals“, betonte der Angreifer.
Beim MTV wird die Verpflichtung als wichtiger Baustein für die kommende Saison angesehen. Der angehende Koordinator Herren und Leistungsblock, Tom Daedelow, hob insbesondere die Erfahrung und die Qualitäten des Rückkehrers hervor.
„Mit Carlos gewinnen wir einen weiteren Oberliga-erfahrenen Spieler hinzu“, sagte Daedelow. „Jeder weiß beim MTV um seine Qualitäten. Er will an alter Wirkungsstätte wieder zu seiner alten Stärke zurückfinden und mit uns durchstarten.“
Nach Maximilian Kohl ist Christel bereits der zweite Spieler aus Hildesheim, den die Wolfenbütteler für die kommende Spielzeit verpflichten konnten