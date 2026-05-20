Rückkehr an die Meesche: Christel verstärkt den MTV Wolfenbüttel Ehemaliger Torjäger kehrt vom VfV Hildesheim zurück von red · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser

Der MTV Wolfenbüttel treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran. Mit Carlos Christel kehrt ein alter Bekannter an die Meesche zurück. Der 22-jährige Angreifer kommt vom Oberligisten VfV Borussia 06 Hildesheim und soll die Offensive der Lessingstädter verstärken.

Der MTV Wolfenbüttel hat seinen nächsten Neuzugang präsentiert – und gleichzeitig einen ehemaligen Publikumsliebling zurück an die Oker geholt. Carlos Christel wechselt vom VfV Borussia 06 Hildesheim zurück zu den Lessingstädtern und unterschrieb einen ligaunabhängigen Vertrag. Für den 22 Jahre alten Mittelstürmer ist es die Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Bereits in der Saison 2022/23 hatte Christel das Trikot des MTV getragen und dabei mit 18 Treffern in 22 Landesliga-Partien nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht. Nun soll der 1,90 Meter große Angreifer erneut eine zentrale Rolle in der Offensive übernehmen.

„Die Entscheidung für den MTV ist mir nicht schwergefallen“, sagte Christel auf der Vereinshomepage mtv-kicker.de nach seiner Vorstellung. „Wir hatten schon seit letztem Sommer Gespräche. Jetzt bin ich froh, dass es geklappt hat.“ Besonders die Vertrautheit mit Trainer Deniz Dogan und großen Teilen der Mannschaft habe den Ausschlag gegeben. „Das sind super Jungs, es fühlt sich ein bisschen wie nach Hause kommen an“, erklärte der Stürmer. Nach seinem ersten Engagement in Wolfenbüttel wechselte Christel im Sommer 2023 zum VfV Hildesheim. Dort sammelte er umfangreiche Erfahrung in der Oberliga Niedersachsen und absolvierte insgesamt 72 Ligaspiele. Hinzu kamen sieben Einsätze im Niedersachsenpokal sowie ein Auftritt im DFB-Pokal.