Rückkehr an die Lohmühle: Deniz Hasan Yilmaz verstärkt den VfB Lübeck von Ismail Yesilyurt · Heute, 22:04 Uhr · 0 Leser

Deniz Yilmaz im Trikot seines letzten Arbeitgebers Altona 93 gegen Jonah Gieseler (li., Heider SV). – Foto: Volker Schlichting

Der VfB Lübeck setzt bei seiner nächsten Verpflichtung für die kommende Saison auf Identifikation und regionale Verbundenheit. Mit dem Transfer von Deniz Hasan Yilmaz kehrt ein „Lübecker Jung“ an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der 25-jährige Defensivspezialist, der zuletzt für den Hamburger Traditionsverein Altona 93 auflief, unterschrieb einen Vertrag bei den Grün-Weißen und soll der Defensive der Lübecker neue Stabilität verleihen.

Ein Weggefährte mit reichlich Nord-Erfahrung Für Yilmaz ist das Engagement an der Lohmühle eine emotionale Heimkehr. Bereits in seiner Jugend trug der gebürtige Lübecker das Trikot des VfB, ehe er eine bewegte sportliche Reise durch den norddeutschen Raum antrat. Über Stationen wie den SV Eichede, Eintracht Norderstedt, USC Paloma, den SV Todesfelde und den TSV Sasel sammelte er wertvolle Erfahrung, bevor er Anfang 2024 bereits kurzzeitig für die U21 des VfB Lübeck auflief. Der 1,95 Meter große Defensivspieler hat 143 Pflichtspielen auf dem Konto, darunter 29 Einsätze in der Regionalliga Nord sowie 87 Partien in den Oberligen Schleswig-Holstein und Hamburg. Und bringt er die nötige Reife mit, um in einer ambitionierten Mannschaft Verantwortung zu übernehmen.

Flexibilität für das Defensivgefüge Hanno Behrens, Sportlicher Leiter des VfB, lobt neben der menschlichen Komponente vor allem die sportliche Vielseitigkeit des Neuzugangs: „Mit Deniz gewinnen wir einen Spieler, der den Verein und die Stadt kennt und sich mit dem VfB identifiziert. Er bringt viel Erfahrung aus der Regionalliga und den Oberligen mit, ist körperlich sehr präsent und verfügt über ein gutes Zweikampfverhalten.“ Besonders wertvoll ist Yilmaz durch seine taktische Flexibilität: Er ist nicht auf eine Position festgelegt, sondern kann sowohl in der Innenverteidigung als auch als Rechtsverteidiger oder auf der Sechser-Position im defensiven Mittelfeld agieren. Diese Variabilität macht ihn zu einer wichtigen Option für das taktische Konzept von Trainer Kevin Rodewald.