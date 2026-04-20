Rückkehr an die Geerdtsstraße: Alban Jashari folgt dem Ruf der „Rasens von Ismail Yesilyurt · Heute, 09:51 Uhr · 0 Leser

Alban Jashari (am Ball, SVE Comet Kiel) auf Torejagd für seinen letzten Verein. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der VfR Neumünster treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 mit großen Schritten voran und setzt dabei auf bewährte Kräfte. Wie der Verein über seine Social-Media-Kanäle bekannt gab, kehrt Alban Jashari zum VfR zurück. Er folgt damit seinem Teamkollegen Maurice Knutzen, dessen Wechsel vom SVE Comet Kiel erst am vergangenen Freitag verkündet wurde. Damit angelt sich der VfR binnen weniger Tage das zweite Offensiv-Juwel vom Kieler Ostufer.

Bereits in der Spielzeit 2022/23 trug er das lila-weiße Trikot, laborierte damals jedoch lange an den Folgen eines Kreuzbandrisses. Erst im Saisonendspurt rechtzeitig fit geworden, stand er in der Aufstiegsrunde zur Oberliga auf dem Platz und feierte mit dem VfR den Sprung in die höchste Landesklasse, ehe es ihn zurück nach Kiel zog. Routine aus 150 Oberliga-Einsätzen für die Offensive Sportdirektor Lars Neca macht keinen Hehl daraus, wie wertvoll der Rückkehrer für die Ambitionen des Vereins ist. „Mit Alban verpflichten wir einen sehr offensivstarken Linksaußen, der auch als Mittelstürmer agieren kann“, betont Neca. Besonders die Erfahrung des Angreifers soll den Ausschlag geben: „Mit der Erfahrung aus fast 150 Oberliga-Spielen verfügt er über reichlich Routine.“

Alban Jashari für Inter Türkspor Kiel in der Oberliga unterwegs gegen Tim Vogel (Preußen Reinfeld). – Foto: Ismail Yesilyurt

Neben seiner sportlichen Qualität punktet Jashari mit seiner Kenntnis des Vereinsumfelds. Er braucht keine Eingewöhnungszeit, da er die Abläufe an der Geerdtsstraße aus seiner ersten Amtszeit als „Rasensportler“ bestens kennt. Diese Mischung macht ihn zu einem Eckpfeiler für die kommende Spielzeit.

VfR in besonderer Verein für Jashari Für den Spieler selbst war das Angebot des VfR mehr als nur eine sportliche Option. Die Erinnerungen an die Aufstiegssaison und das professionelle Umfeld gaben den Ausschlag für die Rückkehr nach Neumünster. „In meiner vorherigen Zeit beim VfR habe ich schon gemerkt, dass der Verein etwas ganz Besonderes ist“, erklärt Jashari. Er schätze das professionelle Umfeld und die Strahlkraft als einer der größten Vereine in Schleswig-Holstein. Entsprechend groß war die Freude, als der Kontakt wieder intensiviert wurde: „Wenn ein Verein wie der VfR Kontakt zu einem aufnimmt und Interesse zeigt, ist man natürlich immer glücklich darüber und geehrt.“ „Alles geben“ für die Ziele des VfR Trotz seiner beachtlichen Vita gibt sich Jashari bescheiden und stellt den Teamgedanken in den Vordergrund. Über seine genaue taktische Rolle will er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht spekulieren, vielmehr gehe es darum, sich nahtlos in das Gefüge einzufügen.

Alban Jashari (SVE Comet Kiel). – Foto: Ismail Yesilyurt