Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: Tuncay übernimmt Mülheimer FC 97

Der Mülheimer FC 97 muss seine Heimspiele in der kommenden Spielzeit aufgrund des Abstiegs aus der Oberliga Niederrhein in der abgelaufenen Saison in der Landesliga, Gruppe 2 austragen. Nach dem siebtzehnten Tabellenplatz in der Vorsaison und einer verkorksten Spielzeit ist es an der Zeit, sich neu zusammenzustellen. Im Zuge dessen haben die Mülheimer sowohl auf dem Trainerposten als auch in der Vereinsführung neues Personal geholt, mit Engin Tuncay kommt ein bekanntes Gesicht.