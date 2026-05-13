Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: Max Hübner wechselt zum FCO

Max Hübern (mitte) steht ab der kommenden Saison wieder beim FC Oberlausitz Neugersdorf zwischen den Pfosten. – Foto: Verein

Der FC Oberlausitz Neugersdorf treibt die Kaderplanungen für die kommende Spielzeit in der Sachsenliga voran. Wie der Verein offiziell bekannt gab, wird Torhüter Max Hübner zur neuen Saison von Budissa Bautzen zum FCO zurückkehren. Mit dieser Verpflichtung verstärkt der 25-Jährige das aktuelle Torwartteam der Blau-Weißen und besetzt eine Schlüsselposition mit einem Akteur, der die Strukturen des Vereins bestens kennt.

Hübner, der in der Vergangenheit bereits für Neugersdorf aktiv war, bringt wertvolle Erfahrung aus der NOFV-Oberliga Süd mit nach Hause. In der laufenden Spielzeit kam er für Budissa Bautzen zum Einsatz, entschied sich nun jedoch für den Wechsel zurück zu seinem ehemaligen Verein. Für die Verantwortlichen des FCO ist die Personalie mehr als nur eine sportliche Ergänzung; sie ist Ausdruck einer klaren Philosophie.

„Er passt genau in unser Profil“, hieß es vonseiten des Vereins zur Rückkehr des Schlussmanns. Man betonte dabei vor allem die charakterliche Eignung und die lokale Verbundenheit des Keepers: „Er kennt den Verein, ist hier familiär verwurzelt, bodenständig – einfach ein Oberlausitzer Junge.“