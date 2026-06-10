Rückkehr an die Alme: Calvin Knirsch verstärkt den MTV Almstedt Knirsch kommt vom Absteige TuSpo Lamspringe von FD · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

Der MTV Almstedt kann für die kommende Saison einen bekannten Namen in seinen Reihen begrüßen. Calvin Knirsch kehrt vom Bezirksliga-Konkurrenten TuSpo Lamspringe an die Alme zurück und verstärkt damit den Kader des Tabellenachten der abgelaufenen Spielzeit.

Für den 21-mal eingesetzten Defensivspieler ist es eine Rückkehr zu seinen fußballerischen Wurzeln. Knirsch durchlief große Teile seiner Laufbahn beim MTV Almstedt und kennt sowohl das sportliche Umfeld als auch viele Mitspieler und Verantwortliche des Vereins. Nach seinen Stationen außerhalb Almstedts zieht es ihn nun zurück zu dem Klub, bei dem er den Großteil seiner Fußballkarriere verbracht hat. Mit dem Wechsel gewinnt der MTV einen Spieler hinzu, der die Bezirksliga bestens kennt und in der vergangenen Saison regelmäßig für TuSpo Lamspringe auflief. Seine Erfahrung aus dem Ligabetrieb soll dazu beitragen, die Mannschaft weiter zu stabilisieren und zusätzliche Optionen für die kommende Spielzeit zu schaffen.

Der Transfer passt in die Planungen des MTV, der nach einer Saison mit Höhen und Tiefen den Blick nach vorne richtet. Die Mannschaft beendete die Spielzeit 2025/26 auf dem achten Tabellenplatz und zeigte insbesondere in der Schlussphase ihr Potenzial. Mit dem deutlichen 7:1-Erfolg in Hasede sowie weiteren starken Auftritten zum Saisonende setzte das Team noch einige Ausrufezeichen. Für Knirsch steht neben dem sportlichen Ehrgeiz vor allem die Rückkehr in ein vertrautes Umfeld im Vordergrund. Gleichzeitig soll der Neuzugang dazu beitragen, dass der MTV Almstedt in der kommenden Saison den Anschluss an die Spitzengruppe herstellen kann. Die Verantwortlichen setzen dabei auf eine Mischung aus Identifikation mit dem Verein, Bezirksliga-Erfahrung und der Qualität des bestehenden Kaders.