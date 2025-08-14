Rückkehr an den Tempelwald

Für Mouctar Diallo ist diese Partie eine ganz besondere, da der Geraer Angreifer in der letzten Saison noch das Greizer Trikot getragen hat. Im FuPa-Interview spricht er über seine Vorfreude auf das Spiel, die Stimmung in der Mannschaft und über seine Ex-Kollegen.

FuPa Thüringen: Hi Mouctar, in der letzten Saison hast du noch das Greizer Trikot getragen. Wie besonders ist dieses Spiel für dich und worauf freust du dich am meisten?

FuPa Thüringen: Am Wochenende gab es auswärts bei Neustadt/Orla eine 1:4 Niederlage. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft vor dem anstehenden Pokalspiel?

Mouctar Diallo: Ja, was soll ich sagen. Ich freue mich wirklich sehr auf das Spiel und vor allem auf die Spieler, die ich in der letzten Saison beim 1. FC Greiz kennengelernt habe. Es war eine schöne Erfahrung, auch wenn es am Ende vielleicht nicht ganz so gelaufen ist, wie ich es mir erhofft habe. Trotzdem freue ich mich auf das Wiedersehen am Wochenende.

Mouctar Diallo: Klar haben wir am vergangenen Samstag eine Niederlage einstecken müssen. Aber was soll ich sagen - auch daraus lernen wir und werden es beim nächsten Mal wieder besser machen. Manchmal ist es vielleicht gar nicht schlecht zu verlieren, um aus der Niederlage stärker zurückzukommen. Die Stimmung in der Mannschaft ist nach wie vor gut und wir schauen alle nach vorn. Wir sind bereit für das Pokalspiel und fahren dorthin, um uns nicht zu verstecken, sondern um das Spiel zu gewinnen und eine Runde weiterzukommen.

FuPa Thüringen: Du kennst den 1. FC Greiz am besten. Was erwartet dich und deine Mannschaft und was braucht es, um das Spiel zu gewinnen und in die nächste Runde einzuziehen?

Mouctar Diallo: Greiz ist eine sehr robuste Mannschaft. Die Jungs dort spielen sehr aggressiv und pushen sich zu jederzeit gegenseitig. Aber wir haben einen guten Trainer, der Greiz sehr gut kennt. Der TSV Gera-Westvororte hat schon öfter gegen sie gespielt, weshalb wir wissen was uns erwartet. Natürlich würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ich das Siegtor für meine Mannschaft und meine Jungs erzielen könnte.