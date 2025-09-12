Rückkehr an den Ort des größten Triumphes der Vereinsgeschichte

Noch nie zuvor in seiner Vereinsgeschichte ist beim SV Kirrberg höher als in der Verbandsliga gespielt worden. Möglich gemacht hatte riesige Erfolg ein am Freitag, 30. Mai, gewonnenes Relegationsspiel des Tabellenzweiten der Landesliga Ost gegen den Vize-Meister der Landesliga Nord, FC Uchtelfangen. An jenem Abend glich der Sportplatz des FV Biesingen einem Tollhaus. Die Kirrberger lagen bis kurz vor dem Pausenpfiff mit 0:2 in Rückstand, ehe es nach dem späten Anschlusstreffer nach dem Seitenwechsel eine deutliche Leistungssteigerung und noch einen letztlich klaren 5:2 (1:2)-Erfolg gab.

"Natürlich wird man diesen Abend niemals vergessen. Wir haben den ersten Aufstieg der Vereinsgeschichte in die Verbandsliga ausgiebig gefeiert. Und ich muss sagen, dass die Biesinger damals für beide beteiligten Mannschaften ein richtig guter Gastgeber waren. Aber man muss eh sagen, dass es zwischen Biesingen und uns schon immer gut gepasst hat", sagt der Kirrberger Spielertrainer Jan Ruffing. Und diese Partie von Beginn der warmen Jahreszeit spiele nun im Spätsommer immer noch eine Rolle. "Klar ist das noch im Hinterkopf drin. Wir wissen, dass wir in Biesingen aufgestiegen sind und uns dieser Platz liegt. Von daher werden wir nun alles dafür geben, dort auch unser kommendes Spiel zu gewinnen", meint Ruffing und ergänzt: "Es ist für beide Mannschaften ein extrem wichtiges Spiel. Gewinnen wir, haben wir zwölf Punkte Vorsprung auf Biesingen. Bei einer Niederlage wären es dagegen nur noch sechs Punkte. Von daher steht am Sonntag für beide Mannschaften extrem viel auf dem Spiel."

Für einen Kirrberger wird es eine richtig emotionale Achterbahnfahrt der Gefühle werden: Bei den Gästen zwischen den Pfosten steht mit Dominik Blaes ein Torhüter, der zuvor lange Jahre das Biesinger Trikot getragen hatte. Er wechselt sich in Kirrberg normalerweise in regelmäßigen Abständen mit Florian Eckert ab, der allerdings aufgrund einer Sehnenzerrung im Knie am Sonntag auf jeden Fall pausieren muss.