Rückkehr an den Ort des Aufstiegs

Am Sonntag kehrt die FSV Schöningen an jenen Ort zurück, an dem im Juni Vereinsgeschichte geschrieben wurde. Der Aufstieg in die Regionalliga Nord wurde in Bremen durch das 4:0 gegen Hemelingen perfekt gemacht. Nun wartet an gleicher Stelle mit dem Bremer SV der nächste Härtetest im Liga-Alltag – eine Partie, die aus sportlicher wie emotionaler Sicht viel verspricht.

Die Gastgeber stehen nach sieben Spieltagen mit zehn Punkten im stabilen Mittelfeld der Tabelle. Vor allem zu Hause präsentiert sich das Team von Trainer Benjamin Eta bislang makellos: drei Spiele, drei Siege, nur ein Gegentor. Zuletzt musste man sich allerdings beim formstarken Spitzenreiter SSV Jeddeloh mit 0:1 geschlagen geben – und kassierte dabei zwei Platzverweise, die die Bremer personell schwächen könnten.

Die FSV reist mit dem ersten Regionalliga-Sieg im Rücken an. Das 2:1 bei Kickers Emden war ein Befreiungsschlag – nicht nur in der Tabelle, sondern auch für das Selbstverständnis des Teams. Zuvor hatte man trotz einiger guter Auftritte regelmäßig Punkte liegen lassen, etwa bei den knappen Niederlagen gegen Werder II oder beim Auswärtsduell in Oldenburg. In Emden gelang es erstmals, eine Partie zu drehen und in der Nachspielzeit durch Joker Tom-Luca Winter zu entscheiden.

Trainer Christian Benbennek wird seine Mannschaft erneut kompakt und mutig einstellen. Mit Spielern wie Federico Palacios, Philipp Harant oder Daniel Reiche, die zuletzt als Torschützen und Führungsspieler überzeugten, stehen erfahrene Akteure zur Verfügung, die Verantwortung übernehmen. Und: Die Erinnerung an die jüngste Rückkehr nach Bremen ist für alle im Kader noch greifbar – vielleicht genau das emotionale Extra, das es gegen einen heimstarken Gegner braucht.