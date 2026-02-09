Rückkehr an den Immenweg

– Foto: SV Vorwärts Nordhorn

Der SV Vorwärts Nordhorn begrüßt zur kommenden Saison mit Maximilian Hasnik ein bekanntes Gesicht am Immenweg. Der 23-Jährige kehrt nach zwei Jahren beim SV Holthausen Biene zu seinem Heimatverein zurück.

Der SV Vorwärts Nordhorn kann zur neuen Spielzeit eine Rückkehr vermelden. Maximilian Hasnik wird wieder das Trikot seines Heimatvereins tragen. Der 23-Jährige kommt vom SV Holthausen Biene und kennt die Strukturen bei Vorwärts bestens.

Der künftige sportliche Leiter Nico Weusmann und Trainer Viktor Maier freuen sich über die Rückkehr des vielseitig einsetzbaren Spielers, der sowohl in der Innenverteidigung als auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden kann. Zunächst soll sich Hasnik vollständig von seiner Verletzung erholen, bevor er im Sommer wieder angreift.

Hasnik durchlief seine komplette Jugend beim SV Vorwärts Nordhorn und spielte anschließend zwei Jahre für den SV Holthausen Biene. Dort absolvierte er eine Saison in der Landesliga und kam in der laufenden Spielzeit in der Oberliga verletzungsbedingt lediglich dreimal zum Einsatz. Aktuell laboriert er an einem Knochenmarködem.

Fokus auf Genesung

Auch Hasnik selbst blickt positiv auf die Rückkehr. Nach dem frühen Kontakt mit den Verantwortlichen war für ihn schnell klar, dass er sich eine Rückkehr zu seinem Heimatverein gut vorstellen kann. Nun liegt der volle Fokus auf der Genesung, um zur neuen Saison wieder einsatzbereit zu sein.

➡️ ZUM ORIGINALTEXT ⬅️

Keine News mehr verpassen, mit unserem Whatsapp-FuPa-Kanal „#AusLiebeZumFußball“

Facebook fühlt sich an wie Altherren-Liga auf schwerem Boden, Instagram ist eher wie ein ausverkauftes Derby: Gedränge, Geschubse, kaum Platz zum Atmen und ständig hängt dir jemand am Trikot.

Aber du willst trotzdem wissen, was im Emsländer Amateurfußball und darüber hinaus so los ist? Wer stolpert, wer zaubert, wer Geschichten schreibt, die sonst keiner erzählt?

Dann denk wie ein schlauer Sechser: keine Harakiri-Dribblings, kein Stress - spiel den einfachen, genialen Pass.

Folg einfach unserem WhatsApp-Kanal! Da bekommst du alles direkt auf den Fuß: Lokalsport pur, keine Social-Media-Grätschen, null Gelaber, dafür jede Menge Herzblut, Emotionen und Provinzfußball zum Verlieben.