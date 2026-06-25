Rückkehr an den Höfer Weg: Caligiuri wieder Trainer bei Bergfried II Nach dem Rücktritt von Marco Treubmann übernimmt der 34-Jährige den B-Ligisten. von red / PM · Heute, 08:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Bergfried

Trainerwechsel beim SV Bergfried Leverkusen: Alessandro Caligiuri kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück und übernimmt ab sofort das Kommando bei der zweiten Seniorenmannschaft. Der 34-Jährige folgt auf den bisherigen Coach Marco Treubmann, der den Vorstand aus persönlichen Gründen über die sofortige Niederlegung seines Amtes informiert hat. Caligiuri übernimmt ein sportlich intaktes Gefüge, schließlich feierte die Zweitvertretung in der abgelaufenen Spielzeit das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte.

Der Abschied von Marco Treubmann kommt durchaus überraschend. Er hatte die Verantwortung für die Bergfrieder Reserve im Jahr 2025 in einer wichtigen Phase des Umbruchs übernommen. Mit großem Engagement, Leidenschaft und einer hohen Identifikation begleitete er das Team durch die abgelaufene Saison. Unter seiner Führung entwickelte sich die Mannschaft sportlich wie menschlich kontinuierlich weiter und schloss die Spielzeit auf dem dritten Tabellenplatz der Kreisliga B2 Köln ab. Dies bedeutete nicht nur die beste Platzierung der jüngeren Geschichte der Reserve, sondern das beste Ergebnis, das eine zweite Seniorenmannschaft des SV Bergfried jemals erzielt hat. Ein bekannter Entwickler von Talenten kehrt heim Mit Alessandro Caligiuri übernimmt nun ein Mann am Höfer Weg, für den der Verein kein Neuland ist. Zuletzt war er als Trainer für die SpVg Flittard II in der Kreisliga B2 Köln sowie für den SV Schlebusch II in der Kreisliga A Köln aktiv. In seiner ersten Amtszeit beim SVB hatte er zunächst die U19-Junioren ungeschlagen zur Meisterschaft und damit zum Aufstieg in die Bezirksliga geführt. Im Anschluss betreute er bereits zwei Jahre lang die zweite Seniorenmannschaft des Vereins.

Neben den reinen sportlichen Erfolgen hat sich Caligiuri im Verein vor allem als Entwickler von Talenten einen Namen gemacht. Zahlreiche Akteure, die heute ein fester Bestandteil der ersten oder zweiten Seniorenmannschaft des SV Bergfried sind, wurden von ihm bereits in der Jugend gefördert und schafften unter seiner Anleitung den Übergang in den Herrenbereich. Die sportliche Leitung spricht vom „verlorenen Sohn“ Der Sportliche Leiter des SV Bergfried, Alfred Rekus, macht aus seiner Freude über die gelungene Rückholaktion in einer Vereinsmeldung kein Geheimnis und lobt die Qualitäten des neuen Übungsleiters „Mit Sandro gewinnen wir nicht nur einen hervorragenden Trainer, sondern auch einen tollen Menschen für uns zurück. Er hat in der Vergangenheit bei uns außergewöhnliche Arbeit geleistet und dabei nicht nur Mannschaften erfolgreich gemacht, sondern auch viele junge Spieler auf ihrem Weg begleitet. Einige von ihnen tragen heute noch Woche für Woche das Bergfried-Trikot in unseren Seniorenmannschaften.“