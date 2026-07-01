Die Verantwortlichen des SV Holthausen Biene freuen sich sehr, passend zum Vorbereitungsbeginn auf die neue Saison in der Landesliga Weser-Ems, einen weiteren Neuzugang präsentieren zu können. Der 24-jährige Shane de Leon ist dabei kein unbekanntes Gesicht am Biener Busch und dürfte bei vielen Fans noch in sehr positiver Erinnerung sein.
„Wir standen nach seinem Abgang zu Eintracht Nordhorn immer wieder mit Shane in Kontakt und haben uns regelmäßig ausgetauscht. Umso erfreulicher ist es nun, dass wir eine Rückkehr an den Biener Busch realisieren konnten und er unsere Mannschaft mit seinem hohen fußballerischen Potenzial verstärken wird“, so Teammanager Jan Kessens.
Shane ist zur Saison 2023/2024 aus den USA zu uns gekommen und konnte in seiner ersten Spielzeit sein Können direkt unter Beweis stellen. Trotz des damals knapp verpassten Aufstiegs durfte die Mannschaft den Gewinn des Bezirkspokals feiern. Anschließend folgte der Wechsel zum SV Eintracht Nordhorn, wo er mit seinem Team den Aufstieg in die Landesliga Weser-Ems schaffte und mit seinen Leistungen einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg leistete.
Nun kehrt er an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der technisch starke Mittelfeldspieler trifft dort auf viele seiner ehemaligen Mitspieler und wird daher nur wenig Eingewöhnungszeit benötigen.
„Ich freue mich auf die kommende Saison und meine Rückkehr zum SV Holthausen Biene. Vor Ort treffe ich auf viele meiner ehemaligen Mitspieler, die bereits damals zu guten Freunden geworden sind. Die Verantwortlichen haben mich mit ihrer Idee des offensiven Fußballs für die kommende Saison von einer Rückkehr überzeugt. Ich möchte mit meinen Leistungen zum Erfolg der Mannschaft und des Vereins beitragen“, so Shane de Leon.
Mit der Verpflichtung des Amerikaners sowie den Zusagen von Johannes Wintermann und Junior Kone im Laufe der vergangenen Woche umfasst der Kader unserer Mannschaft mittlerweile 21 Spieler. Die Verantwortlichen zeigen sich damit sehr zufrieden und blicken voller Vorfreude auf die kommende Spielzeit. Final abgeschlossen ist die Kaderplanung damit aber noch nicht und man ist weiterhin bestrebt den Kader bestmöglich zu verstärken.
Die Vorbereitung ist bereits gestartet und Trainer Emiel ten Donkelaar wird die Mannschaft in den kommenden vier Wochen optimal auf die neue Saison vorbereiten. Ziel ist es, in der nächsten Spielzeit erneut anzugreifen und den Fans attraktiven Offensivfußball zu bieten.