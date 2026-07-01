Rückkehr an den Biener Busch! Shane de Leon kehrt zum SV Holthausen Biene zurück von SV Holthausen Biene 1931 e.V. · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Holthausen Biene 1931 e.V.

Die Verantwortlichen des SV Holthausen Biene freuen sich sehr, passend zum Vorbereitungsbeginn auf die neue Saison in der Landesliga Weser-Ems, einen weiteren Neuzugang präsentieren zu können. Der 24-jährige Shane de Leon ist dabei kein unbekanntes Gesicht am Biener Busch und dürfte bei vielen Fans noch in sehr positiver Erinnerung sein. „Wir standen nach seinem Abgang zu Eintracht Nordhorn immer wieder mit Shane in Kontakt und haben uns regelmäßig ausgetauscht. Umso erfreulicher ist es nun, dass wir eine Rückkehr an den Biener Busch realisieren konnten und er unsere Mannschaft mit seinem hohen fußballerischen Potenzial verstärken wird“, so Teammanager Jan Kessens.

Shane ist zur Saison 2023/2024 aus den USA zu uns gekommen und konnte in seiner ersten Spielzeit sein Können direkt unter Beweis stellen. Trotz des damals knapp verpassten Aufstiegs durfte die Mannschaft den Gewinn des Bezirkspokals feiern. Anschließend folgte der Wechsel zum SV Eintracht Nordhorn, wo er mit seinem Team den Aufstieg in die Landesliga Weser-Ems schaffte und mit seinen Leistungen einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg leistete. Nun kehrt er an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der technisch starke Mittelfeldspieler trifft dort auf viele seiner ehemaligen Mitspieler und wird daher nur wenig Eingewöhnungszeit benötigen.