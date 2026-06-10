Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Leif Celik bei Eidertal Molfsee

Trainer Dukats-Jadwizak und Leif Celik. – Foto: SpVg Eidertal Molfsee

Nach nur einem einjährigen Gastspiel beim Landesligisten SVE Comet Kiel kehrt Abwehrallrounder Leif Celik an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der 34-jährige Defensivspezialist, der sowohl im Abwehrzentrum als auch auf den Außenbahnen flexibel einsetzbar ist, wird ab Sommer wieder das Trikot des Landesligisten SpVg Eidertal überstreifen und soll der Defensive des Teams zusätzliche Stabilität verleihen.

Mit Celik gewinnt die Spielvereinigung einen Akteur zurück, dessen Spielweise vor allem über eine kompromisslose Zweikampfstärke, enorme körperliche Fitness und eine vorbildliche Einstellung definiert wird. Seine Verlässlichkeit, die hohe Einsatzbereitschaft und eine klare, lautstarke Haltung auf dem Platz machen den Rechtsfüßer zu einem klassischen Mentalitätsspieler.

In der sportlichen Führung der Molfseer herrscht verständlicherweise große Begeisterung. Der sportliche Leiter Chris Foley hebt vor allem die Charaktereigenschaften des 34-Jährigen hervor:

„Leif bringt eine Top-Einstellung mit. Er ist ehrgeizig, robust, topfit und überzeugt vor allem durch seine Mentalität und seine Verlässlichkeit. Leif ist ein absolutes Mentalitätsmonster, das mit seinen Qualitäten auf dem Platz und seiner Präsenz in der Kabine für unsere Mannschaft von besonderer Bedeutung sein wird. Dass er nach nur einem Jahr zurück nach Molfsee kommt, freut uns sehr.“

Die klare Marschroute für die neue Saison: Verletzungsfrei zum Klassenerhalt

Celik betont, dass keine lange Eingewöhnungszeit nötig sein wird und er sofort Verantwortung übernehmen möchte:

„Die Rückkehr nach Molfsee fühlt sich für mich richtig an. Ich kenne den Verein, das Umfeld und die Menschen hier. Ich möchte mit meiner Einstellung, meiner Fitness und meinem Einsatzwillen alles dafür tun, der Mannschaft zu helfen und gemeinsam eine erfolgreiche Saison zu spielen.“

Sein persönliches Steckbrief-Motto „Quantität schlägt Qualität“ spiegelt dabei perfekt seine Spielweise wider – er kommt über den unermüdlichen Fleiß und die pure Masse an gewonnenen Defensivzweikämpfen. Das primäre Saisonziel für den Routinier ist angesichts seines Fußballeralters von 34 Jahren klar gesteckt: Celik möchte vor allem verletzungsfrei durch die anstrengenden Wochen kommen, um der Mannschaft im harten Kampf um den Klassenerhalt dauerhaft als verlässliche Stütze zur Verfügung zu stehen.

Steckbrief

Alter: 34

Position: IV & AV

Starker Fuß: rechts

Bisheriger Verein: SVE Comet Kiel

Stärken: Ehrgeiz

Mentalität: Quantität schlägt Qualität

Saisonziel: verletzungsfrei bleiben und den Klassenerhalt schaffen