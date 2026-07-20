Rückkehr an alte Wirkungsstätte

– Foto: Jan-Erik Eisenhuth

Die SG Fuldalöwen/Beisetal hat die Trainerfrage für ihre zweite Mannschaft frühzeitig geklärt. Zur kommenden Saison übernimmt Igor Götz die sportliche Verantwortung für die Reserve. Das berichtet Hessensport24.

Götz wechselt von der SG Bartenwetzer nach Beiseförth und Oberbeisheim. Bei seinem neuen Verein ist der Trainer allerdings kein Unbekannter: Bereits in der Vergangenheit war er bei Beiseförth/Malsfeld sowohl im Jugend- als auch im Seniorenbereich tätig. Entsprechend bringt Götz nicht nur Erfahrung, sondern auch Kenntnisse über die Strukturen und das Umfeld des Vereins mit.

Neben der sportlichen Weiterentwicklung der zweiten Mannschaft soll der neue Trainer vor allem junge Spieler an den Seniorenfußball heranführen. Damit setzt die SG bei ihrer Reserve auf einen Coach, der die Verbindung zwischen Nachwuchs- und Seniorenbereich bereits aus früheren Aufgaben kennt.