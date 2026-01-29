Rückkehr an alte Wirkungsstätte Der FC Schweina-Gumpelstadt darf sich über einen Rückkehrer im Mittelfeld freuen. von André Hofmann · Heute, 12:11 Uhr · 0 Leser

Paul Lorenz Stoltmann (rechts) wechselt von Ifta nach Schweina. – Foto: © Carsten Zeich

Nach zwei Jahren bei Eintracht Ifta schließt sich Paul Stoltmann wieder seinem früheren Verein an und trifft künftig als Ligagegner auf seinen Ex-Club.

Der 22-jährige Mittelfeldakteur hatte in Ifta sportlich seinen Anteil am Erfolg. Beim Aufstieg der Eintracht aus der Kreisoberliga im vergangenen Sommer spielte er eine wichtige Rolle und steuerte elf Tore sowie zehn Vorlagen bei. In der laufenden Saison kam er in der Hinrunde der Landesklasse 3 allerdings nur auf fünf Einsätze, darunter auch das Duell beim FC Schweina-Gumpelstadt, welches Ifta mit 1:6 verlor. Nun geht es zurück zum FC Schweina-Gumpelstadt: Paul Stoltmann kehrt damit an seine alte Wirkungsstätte zurück. Für den 22-Jährigen spielten bei der Entscheidung mehrere Faktoren eine Rolle – auch abseits des Platzes. „Der Wechsel zurück hatte für mich mehrere Gründe. Zum einen ist meine Freundin aus der Nähe von Meiningen, zum anderen arbeite ich in Arnstadt, sodass sich Schweina sowohl beruflich als auch privat sehr gut angeboten hat“, erklärt Stoltmann.

Zudem hätten ihn die Gespräche überzeugt: „Hinzu kam der gute Kontakt zum Verein sowie Spielern: Die Gespräche waren offen, ehrlich und überzeugend, und ich hatte schnell das Gefühl, dass das hier der nächste richtige Schritt für mich ist.“ Sportlich entwickeln, beruflich eintakten Sportlich will sich der Mittelfeldspieler in Schweina weiterentwickeln und Verantwortung übernehmen. „Mein Ziel ist es, mich hier sportlich weiterzuentwickeln und gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich zu sein“, so Stoltmann. „Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir konstant gute Leistungen zeigen und als Team weiter zusammenwachsen. Persönlich will ich Verantwortung übernehmen, mich kontinuierlich verbessern und mich langfristig fest in der Mannschaft etablieren.“