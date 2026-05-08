Rückkehr als Trainer: Mike Thelen übernimmt die Zweite des SV Breinig

Mike Thelen (r.) ist neuer Trainer der zweiten Mannschaft von Breinig – Foto: SV Breinig

Der SV Breinig holt für seine Zweitvertretung einen alten Bekannten zurück. Zur kommenden Saison wird Mike Thelen das Kommando an der Seitenlinie übernehmen. Für den 38-Jährigen ist der Wechsel zum SV Breinig weit mehr als nur eine neue sportliche Aufgabe.

Erfahrung aus fünf Spielzeiten und Aufstiegserfolg

Mit Mike Thelen gewinnt der Verein eine Personalie, die „Stallgeruch“ und Fachwissen vereint. Bereits in der Jugend und während seiner ersten Schritte im Seniorenbereich (2004/2005) trug Thelen das Trikot der Breiniger. Auch in der Saison 2014/2015 war er als aktiver Spieler für die zweite Mannschaft im Einsatz. Nun kehrt er als erfahrener Coach zurück, um die Entwicklung des Teams maßgeblich zu prägen. Seine Trainerkarriere verfolgte Thelen seit 2016 mit großer Kontinuität. Über fünf Spielzeiten sammelte e Erfahrungen bei der Reserve von Germania Freund. Dort krönte er seine Arbeit schließlich mit der Verantwortung für die erste Mannschaft, die er bis Ende 2025 betreute und dabei unter anderem den Aufstieg in die Kreisliga A feierte. Nach einer kurzen Auszeit brennt der neue Coach nun auf seine Aufgabe in Breinig. Der Kontakt zwischen Verein und Trainer bestand bereits seit dem Frühjahr. „Der Austausch war von Anfang an sehr positiv und wertschätzend“, heißt es vonseiten des Vereins. Man sei überzeugt, mit Thelen nicht nur einen Fachmann, sondern einen echten „Vereinsmenschen“ gewonnen zu haben, der das Umfeld bereits bestens kennt.

Dank an das aktuelle Trainerteam

Trotz der Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit Mike Thelen vergisst der Verein nicht, die Leistungen der aktuellen Verantwortlichen zu würdigen. Ein besonderer Dank gilt Kilian Simon und Marvin Dammers für ihre geleistete Arbeit. Während sich das aktuelle Gespann auf den restlichen Saisonverlauf konzentriert, steht bereits fest, dass Kilian Simon dem Team auch über den Sommer hinaus erhalten bleibt, wenngleich er künftig etwas kürzer treten möchte.