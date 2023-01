Rückkehr als Trainer Das Thüringenliga-Team des TSV Gera-Westvororte startet mit einem neuen Coach in die Rückrunde.

Dass das sportlich kein Spaziergang werden wird, weiß Gehrt freilich auch. Schließlich übernimmt er den Tabellenletzten der Thüringenliga. Ein blutjunges Team, das im Sommer einen großen Umbruch erlebte. „Über die Schwere der Aufgabe brauchen wir uns nicht zu unterhalten“, so Gehrt. „Es gibt großes Potenzial, alle ziehen mit. Dass sie in der Liga auch einige ärgern können, haben sie schon gezeigt. Wenn wir fit sind und gut trainieren, muss man uns erstmal schlagen“, sagt er weiter.

Der 37-jährige Trainer hat im Vorjahr seine B-Lizenz erworben, trainierte bereits parallel zur eigenen Spielerlaufbahn im Nachwuchs des JFC Gera. Beim SV Roschütz fungierte er ein halbes Jahr als Spielertrainer. Nun gibt’s für ihn eine knackige Aufgabe bei einem Thüringenligisten. „Der Verein hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Ich hatte ein bisschen Zeit mir darüber Gedanken zu machen und habe mich dafür entschieden. Es ist eine super Truppe, ich habe Tim Richter auch zuletzt immer mal wieder unterstützt. Dann fiel es mir recht leicht zuzusagen“, so Gehrt, bei dem die Drähte zum TSV Westvororte im vergangenen halben Jahr nicht abgerissen sind. Für seine eigene Spielerlaufbahn entschied er sich im Sommer kürzer zu treten, wechselte aus der Thüringenliga zu den Sportfreunden Gera in die Kreisklasse. Nun kehrt er als Trainer zurück.

Mit Daniel Gehrt soll nun auch wieder Kontinuität auf der Trainerbank einkehren. Nachdem Philipp Schlebe sein Amt in der Frühphase der Saison niederlegte, dauerte das Engagement von dessen Nachfolger, Kasam Ramadan, nur wenige Wochen. Fortan leitete Spieler Tim Richter oft in Hauptverantwortung das Training. Zum Start der Vorbereitung übernimmt nun Daniel Gehrt.

Auftakt Mitte Januar

Und klar, der Klassenerhalt ist das Ziel. Allerdings, sagt Daniel Gehrt, dreht sich die Erde auch weiter, wenn das in dieser Saison nicht gelingen sollte. „Als Fußballer will ich jedes Spiel gewinnen aber man muss die ganze Geschichte richtig einordnen. Der Verein gibt da nicht den größten Druck drauf. Wichtig ist, die Truppe mittel- und langfristig zu entwickeln und wenn das am Ende dann nicht in der Verbandsliga ist, dann ist das so“, sagt der Coach, der gerade noch daran bastelt sein Trainerteam zu vergrößern. „Mein Ziel ist schon, das Trainerteam zu erweitern. Namen stehen aber noch nicht fest. Es gibt da aber sicher jemanden, den im Kopf habe“, meint Gehrt, verrät aber noch nicht mehr.

Am 16.01. bittet er sein Team dann zum ersten Training. Zuvor, am 14. Januar, soll es beim Bandenmasters nochmal locker zugehen. „Da ist der Spaß im Vordergrund bis dahin haben die Jungs Hausaufgaben bekommen“, meint der 37-Jährige.