Rückkehr: Ahmet Gezer wieder in Selbitz

Der 30-jährige Offensivspieler trug bereits in der Vergangenheit das Trikot der Selbitzer – sowohl in der Landesliga als auch in der Bezirksliga. Mit seiner technischen Qualität, Spielübersicht und Torgefahr hatte er sich dabei als wichtiger Leistungsträger etabliert. Nun soll er auch in der Kreisliga neue Impulse setzen und eine junge Mannschaft mit seiner Routine führen.

Besonders emotional ist die Rückkehr auch aus persönlicher Sicht: Gemeinsam mit seinem Bruder Burhan Gezer, der dem Verein weiterhin erhalten bleibt, wird Ahmet künftig wieder auf dem Platz stehen – eine familiäre Konstellation, die bei der SpVgg durchaus Tradition hat. Zudem gratulierte der Verein zur Vaterschaft des Rückkehrers und unterstrich damit die enge Verbundenheit über den Fußball hinaus.