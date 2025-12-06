 2025-12-03T05:51:34.672Z

Transfers
Soll beim VfB Aßlar als einer von drei Winterneuzugängen mithelfen, den Aufstieg in die Fußball-Kreisoberliga zu schaffen: Lucas Duarte (r.) mit dem VfB-Vorsitzenden Kevin Ambrosius. © VfB Aßlar
Soll beim VfB Aßlar als einer von drei Winterneuzugängen mithelfen, den Aufstieg in die Fußball-Kreisoberliga zu schaffen: Lucas Duarte (r.) mit dem VfB-Vorsitzenden Kevin Ambrosius. © VfB Aßlar

Rückholaktion: Drei Neue für Fußball-A-Ligist VfB Aßlar

Teaser KLA WETZLAR: +++ Im Titelrennen sieht es bereits gut aus, nun hat sich der Fußball-A-Ligist weiter verstärkt. Und das durchaus namhaft. Wer die Neuen sind und was sie mitbringen +++

Verlinkte Inhalte

KLA Wetzlar
VfB Aßlar

Aßlar. Der VfB Aßlar hat für den Aufstiegskampf in der A-Liga Wetzlar aufgerüstet. Mit Mossawar Barakzai, Lucas Duarte und Viktor Werigin stoßen drei Akteure – allesamt mit fußballerischer Vergangenheit an der Dill – in der Winterpause zum Tabellenersten.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 06.12.2025, 11:17 Uhr
RedaktionAutor