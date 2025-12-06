Rückholaktion: Drei Neue für Fußball-A-Ligist VfB Aßlar

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Aßlar. Der VfB Aßlar hat für den Aufstiegskampf in der A-Liga Wetzlar aufgerüstet. Mit Mossawar Barakzai, Lucas Duarte und Viktor Werigin stoßen drei Akteure – allesamt mit fußballerischer Vergangenheit an der Dill – in der Winterpause zum Tabellenersten.